EPDK'dan EPGİS'e suç duyurusu!

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, CNN TÜRK'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programında akaryakıt istasyonlarında stokçuluk yapıldığıyla ilgili iddialar hakkında açıklamalarda bulundu. Yılmaz, "Eğer talepleri karşılamayan, akaryakıt olduğu halde, satmadığı takdirde onu ciddi şekilde cezalandırıyoruz." dedi.

Suç duyurusunda bulunduk

EPDK Başkanı Yılmaz, EPGİS'in gün içerisinde zam haberini duyurduktan sonra, zammın iptal ettiği paylaşımları hatırlatarak, "Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'in 'zam' dediği zaman zam zaten yoktu. Dünyanın her tarafında bunun maliyeti aynı. Ukrayna savaşından kaynaklı Akaryakıt ürünlerinde de ciddi anlamda fiyat artışı oldu. Neticede Rusya dünyanın tedarikçisi. Oralardaki navlunlar, gemi nakliyeleri süreci etkiliyor. EPGİS bir sendika, piyasayı yanlış yönlendiriyor. Yaptıkları hukuken yanlış, savcılığa suç duyurusunda bulunduk. Kurum vatandaşları manipüle ederek panik havası oluşturuyor. Zamlar EPDK tarafından belirlenmiyor, zamlar uluslararası piyasalar tarafından her akşam 22.00 sularında belirleniyor" ifadelerini kullandı.

"Cezalandırıyoruz"

Yılmaz, istasyonların akaryakıtları olmasına rağmen satış yapmaması iddialarına ilişkin ise, "Bazı akaryakıt istasyonlarında sınırlı mal verildiğini de duydum. Bu akaryakıt istasyonlarının canını yakıyoruz. Afyon'da bir akaryakıt istasyonundan bir vatandaşımızın akaryakıt ihtiyacın karşılanmadığına yönelik bana ihbar geldi. Bunların hepsini otomasyondan görüyoruz. Eğer talepleri karşılamayan, akaryakıt olduğu halde, satmadığı takdirde onu ciddi şekilde cezalandırıyoruz.

17 senedir tamamen serbest piyasa. Maalesef birtakım sorumsuz basın organlarımız, EPDK resimlerini gösterip, sanki zammı hükümet yapmış gibi gösteriyorlar. Akaryakıta ben zam yapmıyorum. O kadar bilgi kirliliği var ki. Güncel olduğu için siyasete de malzeme yapılıyor. EPDK'ya sorsalar. Formülümüz çok şeffaf. Kapımız da herkese açık" dedi.