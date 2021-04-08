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EOKA ve Enosis ne anlama geliyor?

Bir Zamanlar Kıbrıs dizisi ile yeniden gündeme gelen EOKA Terör örgütü, Kıbrıs'taki İngiliz egemenliğinin sona ermesi ve Yunanistan ile nihai birleşme için mücadele veren bir Kıbrıs Rum milliyetçi paramiliter örgütüydü. Peki, EOKA nedir, açılımı ne? Enosis ne demek? İşte merak edilenler...

Güncel 08.04.2021, 21:49
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EOKA ve Enosis ne anlama geliyor?

TRT1 ekranlarında yayınlanan yeni dizi, Bir Zamanlar Kıbrıs'ta EOKA ve Enosis terimler terimine dizide yer verilmesi izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Peki, EOKA ve enosis nedir anlama geliyor? EOKA'nın açılımı ne? EOKA terör örgütü lideri kim? 

ENOSİS NE DEMEK?

Enosis 1930'lu senelerde Birleşik Krallık idaresinde bulunan Kıbrıs adasının "Yunanistan'a bağlanması" anlamında kullanılmıştır. Genel anlamı ise politika açısından "bir ülkenin sınırlarına dahil olma, birleşme" anlamına gelir. Kelime anlamı olarak da enosis, birleşme demektir.

EOKA NEDİR, AÇILIMI NE?

EOKA'nın açılımı Ethniki Organosis Kipriaoü Agönos'tir. Anlamı ise Kıbrıs Mücadelesi Ulusal Örgütü'dür.

EOKA, Kıbrıs'ta Britanya yönetiminin sonlanması ve adanın Yunanistan'a bağlanması için uğraşan Kıbrıslı Rum silahlı örgüttür. 1963 yılında Ada’da yaşayan Türklere saldırılar başladı. 1971 ENOSİS’i gerçekleştirmek amacıyla da EOKA Birliği kuruldu.

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