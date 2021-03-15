Enver Aysever "adrese teslim ihale" iddialarına yanıt verdi
Cumhuriyet gazetesi yazarı Enver Aysever, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden "Yaşam Boyu Eğitim Projesi" kapsamında "okur yazarlık" atölyesini adrese teslim ihaleyle aldığı haberlerine ilişkin olarak "Hayatımda hiçbir ihaleye girmedim, herhangi bir ihale sürecinde olmadım." açıklamasını yaptı. Aysever, atölye karşılığında söz edilen 238 bin lira ödeme ile de ilgisinin olmadığını belirtti.
Aysever Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “İlkin şunu söyleyeyim iddialarla ilgili tek bir gazeteci beni aramadı. Şu andan sonra da (yandaşlar dahil) her soruya açığım. Bugüne dek yazarlık, gazetecilik (TV programcılığı), tiyatro (1992’den beri) mesleki eğitmenlik dışında hiçbir iş yapmadım. Çalışmalarım telifli ve bordrolu şekilde oldu. Hayatımda hiçbir ihaleye girmedim, herhangi bir ihale sürecinde olmadım. 2000’li yıllardan bu yana (başta İnci Aral ile) çeşitli kurumlarda yazarlık atölye çalışması yaptım. Geçen sene Mudanya Belediyesi ile çok başarılı iki kur bu çalışmayı gerçekleştirdik. Pandemi nedeniyle ara verdik. Bu çalışmayı belediye başkanı ile basın mensuplarıyla paylaştık. Faturalı olan bu gelir denetime açıktır. Telif ödemeli hizmet alımları tüm belediyelerde aynıdır. (AKP belediyeleri dahil)" ifadesini kullandı.
Kamuoyuna ve dostlarıma duyurumdur pic.twitter.com/BrPwuQ9l4o— Enver Aysever (@enveraysevera) March 14, 2021
"Editör bağımsızlığımdan ve ilkelerimden asla ödün vermedim"
Aysever şunları kaydetti:
"Atölye projesini çeşitli belediyelere ve özel şirketlere teklif olarak sundum. İki belediye (Mersin ve İzmir) kabul etti. İhale ve sözü edilen meblağ ile ilgim yoktur. 9 aylık (3 ayrı grup katılımcıyla) atölye tamamlanınca faturalı olarak telif ödemesi yapılacaktır. Defterlerim denetime açıktır. Yine benzer şekilde çeşitli firmalara ve belediyelere “Aykırı Sorular” adlı programı talepler karşılığında yapmaktayım. Hesap verebilirliği ilke edinen kurumlar bu çalışmayı benden istemekte ve telif ödemektedirler. Tüm bu çalışmaların duyurularını sosyal medya adreslerimden yapmaktayım. Editör bağımsızlığımdan ve ilkelerimden asla ödün vermedim."