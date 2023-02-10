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Enterprise, karavanlarını deprem bölgesine yolladı
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerin ardından bölgeye yardımlar gönderilmeye devam ediyor. Türkiye'nin önde gelen kuruluşları da bu yardımlara ortak oluyor. Türkiye’de ilk günlük araç kiralama konusunda faaliyet gösteren Enterprise Türkiye de depremzedeler için kolları sıvadı. Şirket, tüm aravanlarını barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla deprem bölgesine yolladı.
Güncel 10.02.2023, 21:13
Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada: " Tüm karavanlarımız barınma ihtiyacına destek olmak amacıyla deprem bölgesine sevk edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.