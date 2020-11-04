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Enkazdan 65 saat sonra kurtarılan minik Elif yürümeye başladı

İzmir'de 6.6'lık depremin ardından 65 saat sonra enkazdan kurtarılan minik Elif, tedavi gördüğü hastanede yürümeye başladı.

Güncel 04.11.2020, 09:10
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İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve 65 saat sonra enkazdan çıkartılan Elif Perinçek tedavi altında olduğu hastanede 1 gün sonra yürümeye başladı. Minik Elif'in yürüdüğü görüntülerde çevresine gülücükler saçtığı görüldü.

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