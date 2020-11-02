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Enkazdan 17 saat sonra kurtarılan İnci Okan'dan mesaj var
Ege'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde çöken Rıza bey Apartmanı'nın enkazından 17 saat sonra kurtarılan İnci Okan, ''Hastanedeyim durumum iyiye gidiyor bacaklarımı hissetmeye başladım. Yardımı dokunan herkese çok teşekkür ederim, en kısa zamanda aranıza dönme niyetiyle. Hoşçakalın'' dedi.
Güncel 02.11.2020, 23:13 02.11.2020, 23:14
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