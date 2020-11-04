Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası yeni ev arıyormuş

İzmir depreminde Elif bebeğin enkazdan 65 saat sonra kurtarılmasıyla sevince boğulan Türkiye dün de 91 saat sonra Rıza Bey Apartmanı enkazı altında buzdolabı ve bulaşık makinesinin oluşturduğu yaşam üçgeni sayesinde hayatta kalan kalan 3,5 yaşındaki Ayda'nın kurtarılması ile umutlandı.

İKİ HAFTADIR EV ARIYORLARMIŞ

Tüm Türkiye'yi sevince boğan mucizenin yankıları sürerken Ayda'nın annesi Fidan Keskin Gezgin (38) ve babası Uğur Keskin'in, çöken apartmanı güvensiz buldukları ve 2 haftadır taşınmak için ev aradıkları ortaya çıktı.

PANDEMİ NEDENİYLE EVDEN ÇALIŞIYORDU

Fidan Keskin Gezgin mağaza müdürüydü. Pandemi nedeniyle evden çalışıyordu. Depremin olduğu gün eşini işe uğurlamış, Ayda ile birlikte evde kalmıştı. Ailecek en büyük zevkleri, gönül verdikleri Beşiktaş'ın maçlarını izlemekti.

ANNE MAALESEF KURTARILAMADI

Deprem Fidan Keskin Gezgin'i eşinden ve canından çok sevdiği yavrusundan koparttı. Ailenin yakınları, "Fidan, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İşletme Bölümü mezunuydu ve işinde çok başarılı, enerji dolu bir anneydi" dedi.

Ayda'nın babası İzmir Bölgesi eski futbol hakemlerinden Uğur Gezgin ise deprem sırasında dışarıdaydı ve deprem sonrası enkaz başında ailesi için bekliyordu. Gelen son dakika haberine göre, Ayda bebeğin annesinin cansız bedenine ulaşıldı.

DEPREMDEN 10 DK ÖNCE ANNESİYLE...

Ayda'nın sağ olarak kurtarılması ile umutları artan ekipler, bir süre sonra annenin cansız bedenine ulaştı. Kötü haber, enkaz alanında büyük üzüntüye sebep oldu. Bu arada, anne Fidan Gezgin'in mağaza müdürü olarak görev yaptığı, depremden 10 dakika önce kızı Ayda ile birlikte parktan eve döndükleri öğrenildi.

BUZDOLABI SÜSÜYLE OYNUYORMUŞ

Küçük Ayda'nın kurtarma ekibiyle konuşmaları sırasında anlattıklarına göre Ayda'nın mutfakta olmasının sebebi buzdolabı süsüyle oynamasıymış. Buzdolabı ve bulaşık makinesinin oluşturduğu yaşam üçgeni arasında hayatta kalan Ayda, burnu bile kanamadan enkaz altından çıkarıldı.

AMBULANSA GÖTÜRÜLÜRKEN GERİYE BAKIP 'ANNE' DEMİŞTİ

Enkazdan çıkarılan Ayda alkışlar eşliğinde ambulansa alındı. Ayda, hastaneye götürüldüğü sırada enkaza dönerek "Anne" diye seslendi. Uzmanlar, Ayda'nın göçük altında annesi ile konuşmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.