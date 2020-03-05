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Engin Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

Engin Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Engin Özkoç hakkında 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı ve suç duyurusunda bulundu.

05 Mart 2020 Perşembe 09:38
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Engin Özkoç'a 1 milyon liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç aleyhine 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı.

Dün Meclis'te İdlib görüşmeleri sırasında başlayan tartışma AK Parti ile CHP'li milletvekillerinin kavgasına dönüştü. Diğer milletvekillerinin araya girmesiyle kavga sona ererken, CHP'li Engin Özkoç'un ifadeleri hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Bugün ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ve edepsiz açıklamaları nedeniyle, Engin Özkoç aleyhine 1 milyon TL’lik manevi tazminat davası açtık. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan suç duyurusunda bulunduk. Konunun sonuna kadar takipçi olacağız" dedi.

ÖZKOÇ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Milletvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç'un, wwww.twitter.com/enginozkoc/status-1235170668813176839?-12 URL adresli, Engin Özkoç @enginozkoc kullanıcı isimli hesabından yaptığı paylaşımda: "BOP'un eşbaşkanı olan, 3 Milyon Müslümanın katline onay veren, şehitlere kelle diyen bir kişi, Haysiyetsizdir! Şerefsizdir! Onursuzdur! Bu kişi Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olamaz!" şeklindeki paylaşımda bulunduğu, paylaşımın video eklentisinde ise adı geçen milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisinde yaptığı basın açıklamasını yayımladığı tespit edilmiş olmakla, paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 sayılı TCK'nun 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek, 27. dönem milletvekili Engin Özkoç hakkında Cumhurbaşkanına hakaret suçundan resen soruşturma başlatılmıştır.

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