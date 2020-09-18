Enes Batur: Hakkımda yalan haber yapıyorlar, evden çıkmadım

Ünlü Youtuber Enes Batur Sungurtekin koronavirüse yakalandı.

Kız arkadaşıyla beraber karantina kurallarını hiçe sayarak evden çıktığı ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Filyasyon ekipleri Sungurtekin'in Beykoz'daki lüks villasında denetleme yaptı. Ancak Enes Batur evinde bulunamadı.

ENES BATUR, SEVGİLİSİYLE BİRLİKTE YURDA YERLEŞTİRİLDİ

Enes Batur'un evinde olmadığı belirlenmesinin ardından Beykoz Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Karantina kurallarını ihlal eden Enes Batur ve kız arkadaşı Ece Naz Üçer, Sancaktepe'de bulunan İyi Maya Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi.

"TÜM KURALLARA UYDUM, EVDEN DIŞARI ÇIKMADIM"

Öte yandan Enes Batur, sosyal medya hesabından yayınladığı bir videoda, "Şerefim ve namusun üzerine yemin ederim ki tüm kurallara uydum, evden dışarı çıkmadım. Beni bu KYK yurduna getirdiler, ben evimde karantinada olmak istiyorum. Mağdurum" ifadelerini kullandı.