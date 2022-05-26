Endüstriyel Tesislerde Yaz Kış Isı Kaybını Önleyen Teknoloji                

Enerji, insan hayatı için en temel ihtiyaçlar arasında yer alıyor. Hızla artan dünya nüfusu ve sanayileşme enerjiye olan talebi artırıyor. Enerji hassasiyeti artan Türkiye’de enerji tasarrufu sağlayacak önlemler giderek önem kazanıyor. Bu önlemlerin başında ise ısıtma ve soğutma sistemleri geliyor. Peki endüstriyel tesislerin iklimlendirmesinde ısı kayıplarını önleyerek, enerjiden tasarruf edebilmek için ne yapmak gerekiyor? Isıtma sektörünün lider markası Çukurova Isı, endüstriyel tesislerde ki enerji tüketimini azaltmaya yönelik önemli bir çözüm olan hava perdeleri ile ısı kayıplarının önüne geçilebileceğini açıkladı.

Hava hareketlerinden kaynaklanan ısı kayıplarını önlüyor

“Endüstriyel tesislerdeki ısının yaklaşık yüzde 25’i kapı ve pencerelerden kayboluyor. Hava perdeleri ile iklimlendirme sistemleri tarafından tüketilen enerjiyi yüzde 25’lere varan oranlarda düşürmek ve konfor şartlarını korumak mümkün” diyen Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman Ünlü, sözlerine şöyle devam etti: “Fabrikalarda sık sık açılan kapılar, kontrol edilemeyen hava hareketlerine neden oluyor. Bu tip hava hareketlerinden kaynaklanan ısı kayıplarını önlemek için kapı üstü uygulamaları için tasarlanan Silversun’ın SACH serisi hava perdelerini öneriyoruz. Hava perdesi ile dışarıdaki havanın içeri girmesi önlenerek, tesiste arzu edilen sıcaklık derecesi korunuyor. Böylece ısıtma ve soğutma giderlerinden tasarruf sağlanabiliyor.

İnsan sağlığını koruyor

Nem de kapalı mekânların önemli konfor kriterleri arasında yer alıyor. Silversun Hava Perdeleri ile dış ortamdaki nemli havanın iç mekâna girmesi önlenerek, konfor şartları korunuyor ve havayı şartlandırmak için gereken enerjiden tasarruf sağlanıyor.

Sıcak ve soğuk hava değişimini önleyen hava perdeleri, kapalı mekânlardaki cereyanı önleyerek, insan sağlığını da koruyor.

Kötü kokuları ve haşereleri önlüyor

Hava perdeleri ile dış ortamdan kaynaklı olan ve kontrol edilemeyen; kötü kokuların, kirleticilerin ve haşerelerin bina içerisine girişini önlemek de mümkün.

Yaz kış kullanım avantajı

Yatay çalışmak üzere tasarlanan Silversun SACH serisi Hava Perdeleri, 6 metre yüksekliğe kadar etkili olup, üfledikleri havayı ısıtarak da ortamda ekstra konfor yaratabiliyor. Aynı zamanda kullanıcılarına; yaz ve kış sezonlarında kullanım avantajı ve termostatik kontrol imkânı da sunuyor.

Kapı yanlarından dikey uygulamalara özel olarak tasarlanan Silversun SACV serisi Gaz Yakıtlı Hava Perdeleri ise 4 metre yüksekliğe kadar etkili çözümler sunuyor” diyerek sözlerini tamamladı.

Kullanıcı dostu

Kullanıcı dostu olması sayesinde işletmelerde kolay kullanım imkânı sunan Silversun Hava Perdeleri, uygulamada da kolay kurulum avantajı sunuyor.