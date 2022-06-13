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ENAG kurucusu Veysel Ulusoy’a soruşturma

Daha önce TÜİK tarafından hakkında dava açılan ENAG'ın kurucusu Prof. Dr. Veysel Ulusoy'a şimdi de çalıştığı Yeditepe Üniversitesi disiplin soruşturması açtı. “Her yönüyle mesnetsiz bir soruşturma” diyerek soruşturmaya tepki gösteren Ulusoy, suçlamaların tamamının temelsiz olduğunu, zorla suç uydurulmaya çalışıldığını söyledi.

Güncel 13.06.2022, 11:24
ENAG kurucusu Veysel Ulusoy’a soruşturma

Disiplin soruşturmasının barkodlu olması ve YÖK sistemine girmesi gerektiğini vurgulayan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, üniversite yönetiminin kapıyı dolanarak hareket ettiğini söyledi. “Her yönüyle mesnetsiz bir soruşturma” diyerek tepki gösteren Ulusoy, şöyle konuştu:

“Hukuk fakültesi dekanı üzerinden işlemi yürütüyorlar. 3 hocayı koymuşlar karşıma, mahkemeye çıkarılmış suçlu gibi savunma yapmamı istiyorlar.”

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