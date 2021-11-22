banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Japonya'dan yapay zekaya 4,4 milyar dolar yatırım
Japonya'dan yapay zekaya 4,4 milyar dolar yatırım
Canlı yayında maaşına zam istedi!
Canlı yayında maaşına zam istedi!
Bulgaristan'da seçimi Rumen Radev kazandı
Bulgaristan'da seçimi Rumen Radev kazandı
Kadir İnanır'ın son durumuyla ilgili açıklama geldi
Kadir İnanır'ın son durumuyla ilgili açıklama geldi

En pahalı kahve Katar’da

KPMG’nin araştırmasına göre pandemi kahve sektörünü de vurdu. En büyük iki küresel kahve perakendesinden ABD’de dükkanların satışları, toplamda 11.5 milyar dolar düşüş kaydetti. 36 milyar dolar olan piyasa değeri yüzde 24 azaldı. İngiltere’de ise satışlardaki kayıp 2 milyar pound. Avrupalı daha çok organik kahveye yönelirken; Orta Doğu ve Çin'deki perakende kahve fiyatları, yüksek yaşam tarzıyla birlikte artmış durumda…

Güncel 22.11.2021, 12:14
En pahalı kahve Katar’da

KPMG, küresel kahve pazarını ve sektörün pandemiyle nasıl bir değişim yaşadığını inceledi. Araştırmaya göre, Covid-19 en büyük iki küresel kahve perakendesini yeniden şekillendiriyor. Pandemi döneminde kahve dükkanlarının 11.5 milyar dolar zarar ettiği ABD’de ‘tam iyileşme’ için en az iyi yıla ihtiyaç var. İngiltere’de ise üç yıldan önce toparlanma mümkün görünmüyor.

KPMG Türkiye Gıda ve İçecek Sektör Lideri Banu Kürk, “Araştırma sonuçlarına baktığımızda, tüketicinin pandemi ile birlikte her alanda olduğu gibi kahve alışverişlerinde de deneyim, sağlık, inovasyon, kolaylık, sürdürülebilirlik ve şeffaflık konularına dikkat ettiğini görüyoruz. Tüketici artık eşsiz deneyimler arıyor ve yüksek kalite kahveye ulaşmak için ödeme yapmaya istekliler. Bu nedenle üçüncü nesil kahveciler tedarik zincirinin her aşamasında yüksek kalitede kahve yapmaya yeniden odaklanıyor. Gençler, sürekli hareket halinde olduğu için kolay taşınabilir seçeneklere yöneliyor. Diğer taraftan tek kişilik kahve makinelerine talep de artıyor. Özellikle ABD’de bu ekipmanlara talep 2015 yılından bu yana yüzde 50 artmış durumda. Sürdürülebilirlik ve etik, her alanda olduğu gibi kahvede de odak noktası. Tüketici çevre dostu ve sorumlu markaları tercih ediyor” dedi.

Kahvenin geleceği için inovasyonun şart olduğunu söyleyen Banu Kürk, “Kahve çekirdekleri doğrudan tüketicilere ulaşıyor. Tüketicinin yaklaşık yüzde 79’u kahveyi evde tüketiyor. Bu grubun yüzde 45’i ise öğütülmüş kahve kullanıyor. Y ve Z kuşağı ise farklı seçenekler arıyor. Kahve artık bitkisel bazlı seçeneklerle ve fonksiyonel içeceklerle buluşuyor. Yulaf ya da badem sütüyle yapılmış ya da şekersiz formüllere ilgi artıyor. Kahve nüfuz ettirilmiş soda, organik kombucha kahvesi, matcha cold brew, alkollü kahveler için Kahve 3.0 diyebiliriz” şeklinde konuştu.

İstanbul’da ortalama 15 lira

Orta Doğu ve Çin'deki perakende kahve fiyatları, yükselen pazar tüketicisinin daha varlıklı yaşam tarzlarını tercih etmesi nedeniyle şu anda dünyanın en yüksekleri arasında yer alıyor. Araştırmaya göre sektördeki büyüme Asya ve Latin Amerika’da hazır kahveden, Kuzey Amerika ve Batı Avrupa’da ise kahve kapsüllerinden geliyor.

Orta boy bir Americano’nun fiyatı bazı şehirlerde şöyle:

  • İstanbul 1.41 dolar
  • Kopenhag 6.24 dolar
  • Doha 6.40 dolar
  • Roma 0.99 dolar
  • Zürih 4.98 dolar
  • Milano 1.33 dolar
  • Lizbon 0.74 dolar
  • Moskova 4.31 dolar
  • Yeni Delhi 1.52 dolar
  • Kahire 1.36 dolar
  • Dubai 5.70 dolar
  • Sao Paulo 1.50 dolar
  • Şangay 4.60 dolar
  • Lagos 0.62 dolar

Büyümeye yönlendiren bölgesel tercihler

  • Kuzey Amerika’da soğuk kahveye olan ilginin artması büyümede kilit rol oynayacak.
  • Güney Amerika’da ise Brezilya’nın taze öğütülmüş kahveye olan dalgalı talebi Latin Amerika’daki büyümenin üçte ikisinden sorumlu olacak.
  • Avrupa premium seçeneklere odaklanacak.
  • Afirka kıtasında erişilebilir öğütülmüş ve hazır kahvelere gençler ve artan nüfus ivme kazandıracak.
  • Orta Asya’da ise gelir seviyesinin artmasıyla kahve dükkanlarındaki sayının artışı büyümede kilit rol oynayacak.

Araştırma sonuçları şöyle:

  • ABD’de toplam kahve dükkanı sayısı yüzde 0.6 düşerek 37 bin 189 oldu. Kahve dükkanlarının satışları pandemide 11.5 milyar dolar azaldı. 36 milyar dolar olan piyasa değeri ise pandeminin etkisiyle yüzde 24 azaldı.
  • İngiltere’de ise pandemi döneminde kahve dükkanları yüzde 1.9 azalma göstererek 9 bin 159 oldu. 3 milyar pound olan piyasa değeri yüzde 39 azaldı, kahve satışlarındaki kayıp 2 milyar pounda ulaştı.
  • Araştırmaya göre Amerikalıların yüzde 62’si her gün kahve içiyor. Yüzde 70’i ise haftada bir kere içiyor.
  • Katılımcıların yüzde 53’ü çevre dostu markaları tercih ediyor.
  • Yüzde 25’i herhangi bir uygulama üzerinden eve kahve sipariş ettiğini belirtiyor.
  • 60 yaş üstü kahve tüketicileri, geleneksel kahveleri 18-24 yaş aralığındaki tüketicilere göre iki kat fazla tercih ediyor.
  • 25-39 yaş arasındaki tüketicinin tercihi daha çok espresso bazlı kahveler.
  • Kahve tüketimi yaşla birlikte artıyor. Araştırmaya katılan ileri yaş grubundaki 10 kişiden 9’u kahvaltıda kahve tüketiyor. Gençlerde bu oran 10’a 7.
  • Tüketicinin yüzde 79’u kahveyi evde tüketiyor. Bu grubun yüzde 45’i öğütülmüş kahve kullanıyor.

Avrupa’da organik kahveye talep artıyor

  • Avrupa’da organik kahveye talep giderek artıyor. Avrupa Birliği’nin 130 bin ton kahve ithal ettiği görülen raporda, organik kahve ithalatının AB’nin toplam kahve ithalatının yüzde 3.5’ine denk geldiği görülüyor. Organik kahve segmenti hâlâ tüm süpermarketlerde ulaşabilmek için niş bir segment olsa da organik kahve ithalatının 2018-2019 yılları arasında yüzde 12 arttığı görülüyor.
  • Avrupa’daki organik kahve satışlarının 2018 yılında yaklaşık 41 milyar euroya ulaştığı görülüyor. Bu da küresel organik kahve satışlarının yaklaşık yüzde 42’sine denk geliyor.
  • Almanya Avrupa’nın en çok kahve ithalat eden ülkesi ve en büyük organik kahve piyasası konumunda... İkinci sırada Fransa bulunuyor
Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 12 30
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Gaziantep FK 12 15
13. Kayserispor 12 15
14. Antalyaspor 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 12 9
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 12 26
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 11 15
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Barcelona 13 20
7. Rayo Vallecano 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 13 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7