'En İyi Beslenme Uzmanları Annelerimiz'... Reis Gıda'dan anlamlı anneler günü paylaşımı

Kuru gıda sektöründe 39 yıldır tüketicisine ülkemizin yerli lezzetlerini sunan Reis Gıda’nın, “Annem beni hep özler her gün yolumu gözler, yapar güzel yemekler doyurur beni besler, annemin sırrı Reis her yemekte birlikteyiz, annemin sırrı Reis her yemekte bir Reis…” sözlerinden oluşan bir şarkıyla yayınlanan reklam filmi beğeni topladı.

Ülkemizde obeziteye ilk kez dikkat çeken Reis Gıda 2009 yılında ‘’Geleneksel Lezzetler Sağlıklı Nesiller’’ sloganıyla obezite mücadelesine başladı. Bu mücadele kapsamında “Obezite Önlenebilir”, ‘‘Abur Cubur Olacağı Budur’’, “Abur Cubura Karnımız Tok” sloganlarıyla başlattığı kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de ev yemeğinin önemini vurgulayan Reis Gıda, çocuklarını sağlıkla büyütmek isteyen annelerin dostu oldu.

İçinde bulunduğumuz pandemi döneminde fast-food tarzı hazır yiyecekler ve dışarıda yenilen yemekler yerine, ev yemeğine geri dönüş gündemde. Reis Gıda bu süreçte anneleri ve çocuklarını bilinçlendirmeyi sürdürürken; sağlıklı, lezzetli tencere yemeklerine ve aile sofralarına önem verilmesi gerektiğini anlatmaya devam ediyor.

Şimdi de bu anlamlı günde annelerine teşekkür etmek isteyen herkesi, sosyal medya sayfalarına davet eden Reis Gıda, ‘Teşekkürler Anne’ sloganı eşliğinde, annelerimize teşekkürlerimizi ileteceğimiz videoları Reis sosyal medya hesaplarına taşıyarak bu anlamlı günde annelerin mutluluğuna ortak olmayı amaçlıyor.

Reis Gıda ayrıca "Dünyanın en iyi beslenme uzmanları annelerimizdir. Anneler en lezzetli yemekleri pişirerek, çocuklarını her gün sağlıklı şekilde beslemek için özenirler. Reis'i 39 yıldır lezzet sırrı olarak tercih eden annelerimize teşekkür ederiz. Anneler Günü’nüz kutlu olsun" şeklinde bir mesajla başta şehit anneleri olmak üzere tüm annelerin anneler gününü kutladı.

Biz de sevgili annelerimizin bu özel gününü kutluyor, onlara teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Reis Gıda'nın anneler gününe özel reklam filmi için videoya tıklayın: