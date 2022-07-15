En güzel ve yeni 15 Temmuz mesajları

15 Temmuz anma mesajları 2022

Bir Hilal uğruna ya Rab ne güneşler batıyor. Başta 15 Temmuz Şehitlerimiz olmak üzere bütün bu vatan için canını verenlere Allah rahmet eylesin.

Bu vatan çok ihanet ve hainler gördü ama bunun gibisini az gördü. Ama unuttukları Türk milleti hepsini tarihe gömdü. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Gününüz kutlu olsun.

Bu aziz millet darbeye karşı canını ortaya koyarak, tarihe adını bir kez daha altın harflerle yazdırdı. 15 Temmuz Demokrasi nöbetimiz kutlu olsun.

Allah bize bir daha 15 Temmuz gibi bir ihanet yaşatmasın. Ama hainler de şunu unutmasın… Millet bu alçaklara her zaman gerekli dersi verecektir.

15 Temmuz, Haç’ın isyanı Hilal’in zaferidir. Hainlere lanet, kahramanlara selam olsun.

15 Temmuz; tank gücünün iman gücünü yenemeyeceğinin, bu toplumun köleleştirilemeyeceğinin adı, yeniden dirilişin miladıdır.

Şehidim ruhun göklerde nöbette, kanın al bayrakla en yükseklerde.

Allah’a şükür ki darbelerin susturduğu ezanlardan, ezanların susturduğu darbeyi görebildik. 15 Temmuz Demokrasi nöbetiniz kutlu olsun.

Her karışı Şehitlerin kanı ile sulanan bu topraklarda Allah’ın izni ile hiçbir zaman bayrak inmez ezan susmaz.

İhanete asla tahammülümüz yok; zafer demokrasinin, meydan milletindir!

Kahramanlık saldırıp bir daha dönmemektir. Mekânın Cennet olsun Ömer Halisdemir.

Kelime-i şahadet getirerek canlarını verdiler. 15 Temmuz şehitlerimizin ruhu şad olsun; şehitlerimiz ve devletimiz için tuttuğumuz demokrasi nöbeti mübarek olsun.

Kim ne kadar uğraşırsa uğraşsın ezanımızı susturamayacak, bayrağımızı indiremeyecek. Bu milletin daha söyleyecek çok sözü var! 15 Temmuz Demokrasi nöbetimiz kutlu olsun.

15 Temmuz gecesi, demokrasiyle cuntanın, bağımsızlıkla sömürü düzeninin, millet ile küresel teröristlerin göğüs göğüse çarpıştığı gecedir.

15 Temmuz gecesi, vatanı için teröristlere karşı zafer kazanmamızı sağlayan sivil, asker, herkes dünyaya örnek olacak nitelikte büyük bir destana imza atmıştır. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Gününüz kutlu olsun.

Ülkemizin birlik ve bütünlüğü için gözünü kırpmadan canını ortaya koyan tüm demokrasi şehitlerimizin ruhu şad olsun.

Türkiye'yi karanlığa gömmek isteyenlere karşı hayatı pahasına mücadele eden 251 şehidimizi asla unutmayacağız.

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir! Bayrağımızı indirtmeyelim, ezanımızı dindirtmeyelim.

Allah yolunda öldürülenlere “ölüler” demeyiniz. Bilakis onlar diridirler. (Bakara Suresi)

"Vurulup tertemiz alnından uzanmış yatıyor.. Bir hilâl uğruna Ya Rabb ne güneşler batıyor..."

Ayakta ölmek diz üstü yaşamaktan onurludur. Ne mutlu VATAN uğruna can verene!

Bu millet demokrasiyi 15 Temmuz'da bütün dünyaya göstermiştir. 15 Temmuz gecesi milli iradeyi hiçe sayanlar bir tek şeyi hesaba katmadı; egemenlik kayıtsız şartsız milletindir!

Türk milletinin, milli iradenin duruşu bütün oyunları bozdu. Vatan bizim vatanımız hainlere karşı durmalıyız.

Vatanımız için şehit olmuş 251 ve gazilerimize Milletçe ağlıyoruz. Şehitler ölmez Vatan bölünmez