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En güzel hareketli ve resimli "Regaip" kandili mesajları
İslam aleminde rahmeti ve bereketi ifade eden, Üç Aylar'ın habericisi kabul edilen Regaip Kandili 3 Şubat tarihinde yani, bu gece tüm İslam Dünyası'nda ibadetlerle kutlanacak. Kandil mesajı ve Hayırlı Kandiller tebrik sözleri ile ilgili araştırmalar da şimdiden başladı. İşte en güzel Regaip kandili mesajları...
Güncel 03.02.2022, 10:54
KANDİL MESAJLARI VE TEBRİK SÖZLERİ
Kandil mesajları ile sevdiklerinizi hatırlayıp onlara da Regaip Kandili anlamı ve önemine ortak edebilirsiniz. En güzel, anlamlı ve resimli Regaip Kandili ve Hayırlı Kandiller dilekleri burada!
REGAİP KANDİLİ MESAJLARI
- Regaip Kandili mesajları ve kandiliniz mübarek olsun sözleri için en doğru adres, bu yıl da haberturk.com! WhatsApp, Instagram, Facebook ya da diğer platformlardan paylaşabileceğiniz ayetli, yazılı, kısa, uzun ve resimli Kandil mesajı için haberimizin devamına göz atabilirsiniz.
- Regaip kandili mesajları Güneşi yüreğinde gözleri ufuklarda muhabbet yolcuları arasında cennet hesabı yapmayan cennetlikler arasında olmanın duasıyla hayırlı kandiller.
- Güneşin güzel yüzü, yüreğine dokunsun, kabuslar senden uzakta, melekler baş ucunda dursun. Güneş öyle bir geceye doğsun ki, duaların kabul, kandilin mübarek olsun.
- Bugün ettiğiniz bütün dualar göklere yükselip, tek tek kabul olup üzerinize sağanak gibi yağsın inşallah. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
- Regaip kandili mesajları Kalpler vardır sevgiyi paylaşmak için, insanlar vardır dostluğu yaşatmak için, Kandiller vardır kutlamak ve af dilemek için… Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
- Sen öyle bir insan ol ki akıllar dursun, sen ona buna değil Allah'a kulsun. Ziynetler içinde parlayan bir nursun, senin gibi bir dostun kandili mübarek olsun.
- Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaslarini bile tebessüme çevirsin. Kalpleriniz imanla dolsun, kandiliniz mübarek olsun.
- Yağmurun toprağa hayat verdiği gibi dualarında hayat bulacağı bu gecede dua bahçesinde yeşeren fidan olmak dileğiyle Kandiliniz mübarek olsun.
- Regaip Kandili'nin, İslam aleminin yeniden dirilişine vesile olması dileğiyle, geceniz mübarek, dualarınız kabul olsun…
- Ya Rabbi! Sesimizi duyansın, hallerimiz bilensin. Açtık gönlümüzü sana, Sen Sen imdat eyle, Sen affeyle, sen yollarımızı hayır eyle. Melekler daima duacınız olsun. Yüreğiniz ferah, imanının bol olsun. Sevgili Peygamberimiz Şefaatçimiz olsun. Regaip Kandilimiz Mübarek olsun.
KANDİLİNİZ MÜAREK OLSUN MESAJLARI
- Borçlarımızdan, ceza ve günahlarımızdan kurtulmak için bu gece dua edelim.. Allah affeden ve bağışlayandır, unutmayalım.. Eller semaya kalkıp, yürekler bir atınca bu gece, gözler sevinç yaşlarıyla dolacak.. Kandiliniz mübarek, dualarınız kabul olsun.
- Bin damla serpilsin yüreğine, bin tatlı mutluluk dolsun günlerine, binbir hayalin gerçekleri bulsun, her türlü duaların kabul olsun, Regaip kandilin mübarek olsun.
DUALI KANDİL SÖZLERİ
- Regaip kandili mesajları Yüreklerde kim bilir ne acılar, ne umutlar ve ne kırgın hayaller var. Rabbim hiçbirinizin umutlarını soldurmasın. Amin. Regaip kandiliniz mübarek olsun.
- Ey Rabbimiz! Bizlere dünyada ve ahirette güzellikler ihsan eyle azabından muhafaza eyle. ( Bakara 201) Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun.
- Regaip kandili mesajları Her tomurcuk yeni bir gülün, her gül yeni bir baharın, her kandil yeni rahmetlerin habercisidir. Rahmet ve mağfiret dolu kandil geçirmeniz dileğiyle hayırlı kandiller.
- Bu günlerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretimize, sıcaklığı yuvamıza dolsun. Regaib Kandiliniz mübarek olsun...
- Ya Rab! Bizi dos doğru bir yola ilet; senin çizmiş olduğun istikamette ilerlet, niyetlerimizi ihlaslı eyle, ve bize lütfettiğin güzelliklerde bereket ihsan eyle, bu mübarek kandil gününde dualarımızı kabul eyle; Amin.
- Resulullah (sav) şöyle buyuruyor; "Beş gece vardır ki, o gecelerde yapılan dua reddolunmaz; Cuma gecesi, Recep ayının ilk gecesi, Şabanın yarısındaki gece (Berat gecesi), Ramazan ve Kurban Bayramı geceleri." Regaip Kandiliniz mübarek olsun.
- Kardeşliğin daimi olduğu, sevgilerin birleştiği, dostlukların bitmediği; mutlu, umutlu ve sevgi dolu günlere, rahmetlerin yağmur gibi yağdığı nice kandillere... Kandiliniz Mübarek Olsun.
- İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.
- Ey rabbimiz! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz günahlarımızı mağfiret et. Senden işimizde rüşde hidayet etmeni istiypr, nefislerimizi kötülüklerden sana sığınıyorurz.
- Her Sabah güneşle doğan umutlar, her yeni baharla tazelenen mutluluklar ve açan her yeni çiçekte gizlenen güzellikler sizinle olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek olsun.