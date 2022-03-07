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Öz İplik İş Sendikası Başkanı Ay: “Kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi için var gücümüzle çalışmalarımıza devam edeceğiz”
En güzel hareketli ve resimli kadınlar günü mesajları!
8 Mart Dünya Kadınlar Günü resimli mesajlarını sizler için derledik. Kadınlar Günü resimli mesajlarını sosyal medyada paylaşıp kadınlar gününü kutlayabilirsiniz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm dünyada kutlanan bir gündür. İşte en güzel hareketli ve resimli kadınlar günü mesajları!
Güncel 07.03.2022, 10:54 07.03.2022, 11:03