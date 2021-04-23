En güzel 23 Nisan mesajları 2021, En güzel, anlamlı 23 Nisan mesajları ve Atatürk sözleri... 23 Nisan Kutlu Olsun

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Tam 101 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Başkomutanı Mustafa Kemal Atatürk egemenliğimizi Türk çocuklarınına armağan etti. Sizde bu günde sevdiklerinize en güzel resimli 23 Nisan mesajlarını yollayabilirsiniz. İşte 23 Nisan mesajları resimli 2021...

EN GÜZEL 23 NİSAN MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021

Egemenlik ulusundur. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden başka hiçbir makam, ulusun alınyazısında etkin olamaz. Atatürk (23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı)

Ulusal egemenlik, ulusun namusudur, onurudur, şerefidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

İnanıyoruz ki, Yeni Türkiye’nin öz cevheri Ulusal Egemenliktir. Ulusun kayıtsız şartsız egemenliğidir. Atatürk

Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

Özgürlük ve bağımsızlık benim karakterimdir. Atatürk (23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun)

Türk milletinin geleceği, bugünkü çocuklarının doğru görüşü ve yorulmak bilmeyen çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır.

Bugünün küçükleri, yarının büyükleridir. Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar. Egemen olmayan boyun eğmek zorunda kalır.” W. Shakespeare

Türk Milletinin istikbali bugünkü çocukların isabetli görüşü ve yorulmak istidadında olmayan çalışma azmi ile büyük ve parlak olacaktır. (Atatürk) 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı kutlu olsun

Türkler yüzyıllardan beri özgür ve bağımsız yaşamış ve bağımsızlığı, yaşam gereği saymış bir kavmin yiğit çocuklarıdır. Atatürk