'En genç milyarder' Kylie Jenner'ın ablalarına aldığı lüks hediyeler tepki topladı

Forbes verilerine göre ikinci kez dünyanın en genç milyarderi ilan edilen Kylie Jenner, ablalarının Anneler Günü’nü pahalı hediyelerle kutladı.

22 yaşındaki kozmetik girişimçisi ve relity show yıldızı, ablaları Kim ve Khloe Kardashian’a değeri 5 bin 495 dolar olan kristal taşlı makyaj çantası hediye etti.

35 yaşındaki Khloe Kardashian, en küçük kardeşinin kendisine aldığı hediyeyi Instagram’da paylaştı.

Kim Kardashian da kardeşinin hediyesini sosyal medya takipçilerine göstererek bu pahalı hediye karşısında şaşkın olduğunu belirtti. Kardashian, yayınladığı videoda, “Kylie ciddi misin? Anneler Günü için mi? Ne kadar güzel” ifadelerini kullandı.

Jenner’ın cömert Anneler Günü hediyeleri karşısında sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı, “Tanrım, dünyada insanlar ölüyor, bu kız parasını bu saçmalıklara harcıyor” derken, bir başkası, “Bu saçmalıkları görmek istemiyorum” diyerek artık Kardashian/Jenner kardeşleri takipten çıkardığını belirtti.

Jenner, salgın döneminde ABD’de iki hastaneye toplam 1 milyon dolar bağış yapmıştı.