En büyük pandemi sınavını henüz vermedik

En karanlık anın, şafak sökmeden önceki an olduğu söylenir. Tam da aşı haberleri, korona virüsü kontrol altına almak için getirilen kısıtlamaları kademeli olarak gevşeteceği umudunu ortaya çıkarmışken, en az iki daha bulaşıcı korona virüs mutasyonunun ortaya çıkması çok daha katı karantina önlemleriyle karşı karşıya olduğumuz anlamına geliyor. Bu karantinalar ise beraberinde, ekonomik hasar getirecek.

Sağlık sistemleri üzerindeki baskılar ve ölümler, dokuz ay önce ilk dalganın en karanlık günlerinde gördüğümüzün önüne geçebilir. Bu yılın ilk yarısının, birkaç hafta önceki beklentilerden çok daha farklı olacağı ortaya çıktı. Bilim insanları en başından beri virüsün mutasyona uğrayacağını söylüyordu. Ancak mutasyonların bu kadar kapsamlı olacağı ya da bu kadar hızlı ve görünür etki yaratacağını tahmin etmemişlerdi.

İngiltere’nin büyük bir bölümün etkisi altına alan ve şimdiden 25 ülkede görülen mutasyonda, virüsün davranışını değiştirebilecek 17 çarpıcı değişiklik bulunuyor. Bu değişiklikler, mutasyonun kendinden önceki değişimleri geride bırakmasını ve İngiltere’de karantinalar sürerken bile hızla yayılmasını sağladı.

Güney Afrika’da görülen mutasyonun da daha hızlı yayılmasını sağlayan üç önemli özelliği var. Şimdilik, mutasyonlar ölüm oranlarında yükselişe neden olmadı. Ancak aritmetik olarak daha yüksek bulaş oranı, müdahale edilmediği takdirde daha fazla can kaybına neden olabilir. İki mutasyonun da varolan korona virüs aşılarına dirençli olmadığı düşünülüyor ancak bilim insanları, Güney Afrika’da görülen mutasyon konusunda daha endişeli.

Financial Times’ın haberine göre,

BioNTech/Pfizer aşısının yaratıcı, aşının altı hafta içinde yeni mutasyonlarla savaşacak hale getirilebileceğini söyledi. Ancak bu bile önemli gecikmelere neden olabilir.

Yeni mutasyonları hızla tespit edebilmek için tüm dünyanın tetikte olması gerekiyor. Virüsü kontrol altına alma çabalarında önde giden ülkelerden olan İngiltere, bugüne kadar korona virüsün tüm gen araştırmalarının neredeyse yarısını yürüttü.

Dünyanın başka bölgelerinde henüz tespit edilmemiş farklı mutasyonlar da olabilir. Fransa, ABD ve Almanya gibi diğer gelişmiş ülkeler, çok daha az çalışma yapmış olsa da, bu alandaki donanımlarını geliştirebilir. Bu maliyeti karşılayabilecek olan ülkeler iki aşamalı bir strateji izlemeli. Aşılar olabildiğince hızlı uygulanmalı ve bu arada katı karantina önlemleri yürürlükte olmalı.

Toplumun daha savunmasız bireyleri ne kadar hızlı aşılanırsa, karantinalar o kadar erken gevşetilebilir.

Ancak aşılamanın ilk aşamaları da şimdilerde tehlike altında. Bazı bilim insanları, kısmen bağışıklık kazanmış bir toplumun hızla bulaşı sürdürmesinin, aşıya dirençli mutasyonları tetikleyebileceğinden endişeleniyor.

İngiltere, İskoçya ve Avrupa’nın birçok bölgesinde uygulanan katı karantinalar, oldukça yerinde ve kaçınılmaz. Hükümetler doğru bir hamleyle, hayatları ve sağlık sistemlerini kurtarma çabasını, ekonomiyi koruma çabasıyla dengeledi. Ancak bulaşıcılık oranı yüksek mutasyonlar karşısında, sert karantinalar uygulanmazsa oldukça yüksek can kayıpları görülebilir.