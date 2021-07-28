En az bir doz aşı yaptıranların sayısı 40 milyonu geçti

Türkiye’de nüfusunun neredeyse yarısı ilk doz aşıyı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en az ilk doz aşı olanların sayısının 40 milyonu geçtiğini duyurdu.

Türkiye’nin aşılama tablosuna göre bugüne kadar 69 milyon 212 bin 471 doz aşı yapıldı.

Bunun 40 milyon 65 bin 256’sı birinci doz, 24 milyon 813 bin 804’ü ise ikinci doz olanları kapsadı.

İSTANBUL İLK SIRADA

En çok aşı yaptıranlar, Türkiye’nin en yüksek nüfusuna sahip İstanbul’da oldu.

İstanbul 12 milyon 765 bin 727 doz aşı ile ilk sırada yer alırken, ikinci sırada Ankara yer aldı.

Başkent’te bugüne kadar 5 milyon 565 bin 447 doz aşı yapıldı.

İzmir’de de hem birinci hem de ikinci doz yapılan aşı sayısı 4 milyon 651 bin 683 olarak açıklandı.