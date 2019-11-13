Emlakjet ‘OnaKulakVer’ projesi ile Felis ödülü aldı

Yeni nesil emlak bulma sitesi Emlakjet, sektörü yeniliklerle geliştirmeye devam ediyor. Kurulduğu günden bugüne emlak seri ilan sektöründe lider olma vizyonuyla hareket eden Emlakjet, sosyal sorumluluk temalı projeleri ile de dikkat çekiyor. Ayda 7.5 milyon ziyaretçisi sayısına ulaşan Emlakjet, insanları şiddete uğrayan fakat bunu ihbar edemeyen kadınların sesi olmaya çağırıyor. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı verilerine göre eşi veya eski eşi tarafından şiddete uğrayan kadın oranının %39, uğradığı şiddeti kimseye anlatamayan kadın oranının ise %48. Bu rakamlar Türkiye’de her 5 kadından birisinin şiddet gördüğü halde susmayı tercih ettiğini gösteriyor. Kadına şiddet konusu ile ilgili olarak farkındalık yaratmayı hedefleyen Emlakjet, OnaKulakVer projesi ile 10 binden fazla kişiye ulaştı. Emlakjet, ‘OnaKulakVer’ projesi ile DJ04 Native Reklam kategorisinde ödül aldı. Dijital dünyada ses getiren kampanya Creasoup imzası taşıyor.

‘’Sesini duyuramayan kadınlar için OnaKulakVer dedik’’

Emlakjet Ceo’su Tolga İdikat proje ile ilgili olarak, “Satışına ya da kiralanmasına aracı olduğumuz evlerde mutlu yuvalar kurulması Emlakjet ekibi olarak en büyük hayalimiz. Ancak geçtiğimiz aylarda Aile ve Sosyal Hizmetler Politikalar Bakanlığı’nın açıkladığı rakamlar bizleri oldukça üzdü. Bizler de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde öncelikle 2018 yılında hayatını kaybetmiş 440 kadın, sonrasında ise şiddet görüp seslerini duyuramayan bütün kadınlar için #OnaKulakVer dedik. Projemizin DJ04 Native Reklam Kategorisinde ödül alması bizleri oldukça mutlu etti. Bu tarz sosyal sorumluluk projeleri geliştirmeye devam edeceğiz. ”

Emlakjet Hakkında:

2006 yılında bağımsız girişimciler tarafından kurulan Emlakjet.com, Mayıs 2014’te risk ve girişim sermayesi platformu iLab Holding tarafından satın alındı. “Sen o evi hayal et, gerisi Emlakjet!” sloganı ile satılık veya kiralık dairelere en pratik şekilde ulaşma imkânı sunan yeni nesil emlak bulma sitesi Emlakjet, İlab Holding çatısı altına girdiği günden bu yana marka yatırımları ile ciddi bir ürün geliştirme süreci içine girdi. İster satılık ya da kiralık ister yatırımlık olsun aranılan evi en hızlı, en kolay ve en keyifli şekilde bulma imkânı sunan Emlakjet CEO’su Tolga İdikat liderliğinde, ayda 40 milyon sayfa görüntülenme sayısı ve 7,5 milyon ziyaretçisi ile emlak seri ilan sektörünün en hızlı büyüyen portalı konumunda. Emlak ofisleri ve bireyler tarafından oluşturulmuş 400 bine ulaşan satılık ve kiralık emlak ilanından oluşan bir veri tabanına sahip olan Emlakjet, bu ilanları kullanıcılara internet sitesi ve mobil işletim sistemleri üzerinden ulaştırıyor. Kullanıcılar Emlakjet üzerinden Edirne’den Ardahan’a tüm Türkiye’deki ilanlar arasında karşılaştırma yapabiliyor.