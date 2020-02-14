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Eminönü'ndeki balıkçı tekneleri için devam kararı

İstanbul Eminönü'nde, Galata Köprüsü çıkışındaki balık-ekmek teknelerinin bulunduğu alanın kira sözleşmesinin bittiği gerekçesi ile tahliyesi istenmişti. Balıkçı esnafı dava açarak hakkını aradı ve mahkeme kira sözleşmesinin devamına hükmetti.

Eminönü'ndeki balıkçı tekneleri için devam kararı

İstanbul Eminönü'nde, Galata Köprüsü çıkışındaki balık-ekmek teknelerinin bulunduğu alanın kira sözleşmesinin bittiği gerekçesi ile tahliyesi istenmişti. Balıkçı esnafı dava açarak hakkını aradı ve mahkeme kira sözleşmesinin devamına hükmetti.

14 Şubat 2020 Cuma 11:46
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Eminönü'ndeki balıkçı tekneleri için devam kararı

İstanbul Eminönü'nde balık ekmek satışı yapan bir tekne sahibinin itirazını değerlendiren mahkemede, kiralanan taşınmazın 20 Temmuz 2007 tarihli kira sözleşmesinin sona ermediğinin ve davacının kiracılık sıfatının devam ettiğinin tespitine hükmedildi.

BALIK-EKMEK TEKNESİ, TAHLİYENİN DURDURULMASINI İSTEDİ

Beyanda bulunan davacı avukatı Hilal Özegen, söz konusu yerin tahliyesi halinde müvekkilinin çok büyük zarara uğrayacağını belirterek, "Bir yıllık kira bedelini depo ederek tahliyenin durdurulmasını talep ederiz." dedi.

BELEDİYE, DAVANIN REDDEDİLMESİNİ TALEP ETTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) avukatı Sema Yılmaz da yapılan işlemlerin yerinde olduğunu belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etti.

UZLAŞMA KABUL EDİLMEDİ

Taraf avukatları, karşı tarafla hususların hiçbirinde uzlaşma sağlanamadığını kaydederek, sulh veya arabuluculuk için süre taleplerinin olmadığını dile getirdi. Taraf avukatları yargılamaya devam edilmesini istedi.

DAVA KABUL EDİLDİ

Yargılamayı sona erdirip kararını açıklayan mahkeme, davayı kabul etti.

Karara 2 hafta içerisinde İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf başvuru yoluyla itiraz edilebilecek.

Son Güncelleme: 14.02.2020 11:56
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