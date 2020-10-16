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Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşine Dolmabahçe Sarayı'nı gezdirdi

Emine Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı'nın eşine Dolmabahçe Sarayı'nı gezdirdi

Güncel 16.10.2020, 22:38
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