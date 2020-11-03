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Emine Erdoğan'dan Ayda paylaşımı: 'Hepimizi ağlattın'
Emine Erdoğan: "91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın! Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun!"
Güncel 03.11.2020, 13:01 03.11.2020, 13:02
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91 saat sonra Ayda kızımıza canlı olarak ulaşılmasının büyük sevincini yaşıyorum. Alıp vereceğin nefes çok olsun sevgili kızım. Hepimizi ağlattın!— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) November 3, 2020
Son ana kadar hiçbir candan vazgeçmeyen tüm arama kurtarma çalışanları sağolun, varolun! pic.twitter.com/zCvhCAGwZy
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