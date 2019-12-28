Emin Üstün dualarla uğurlandı

Elbirliği Sitemi’nin kurucusu işadamı Abdurrahman Emin Üstün, İstanbul Üsküdar Altunizade’ki İlahiyat Fakültesi Camii’nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazıyla ebedi hayata dualarla uğurlandı. Cenaze törenine ailesi, yakınları Onursal Başkanı olduğu Emin Grup çalışanları ve yüzlerce seveni katıldı. A. Emin Üstün’ün cenazesi Karacaahmet’deki aile kabristanlığına defnedildi.

1951 doğumlu A. Emin Üstün önceki gün 68 yaşında hayata gözlerini yumdu. Hayırseverliği ile tanınan ünlü işadamı, Türkiye’de faizsiz “Elbirliği Sistemi”nin kurucusu olarak biliniyor. Uzun yıllar Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptığı Eminevim sayesinde bugüne kadar 150 bine yakın aileyi faiz ödemeden, taksitle ev ve otomobil sahibi yaptı. A.Emin Üstün son yıllarda Afrika ve diğer fakir Müslüman ülkelerde hayır işleriyle sık sık meşgul olan bir işadamıydı. Bu hizmetleriyle binlerce fakir müslümanın duasını aldı.

CENAZESİNE KOŞTULAR

Faizsiz "elbirliği" sistemiyle binlerce kişiyi ev ve otomobil sahibi yapan, hayırseverliğiyle tanınan ve sevilen iş adamının cenazesine sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Yağmur altında cenazeye iştirak eden onlarca insan Üstün'ü dualarla ebediyete yolcu etti. Cenazeye MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan ve iş dünyasından isimler de katıldı.

Ekovitrin olarak merhum Abdurrahman Emin Üstün’e Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Emin Grup çalışanlarına baş sağlığı diliyoruz.