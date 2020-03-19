Emekli orgeneral Aytaç Yalman koronavirüs sebebiyle vefat etti: Sayı 3'e yükseldi

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Aytaç Yalman, geçen pazartesi İstanbul’daki Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi görürken hayatını kaybetmişti.

Ailesi, Yalman’a corona virüsü testi yapıldığını ve sonucun negatif çıktığını açıklamıştı. Fakat Aytaç Yalman’ın eşi ve kız kardeşinin de karantinada tutulduğu ifade ediliyor.

Yalman’ın ölümüyle ilgili Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nden yazılı açıklama yapıldı. DHA‘nın aktardığı açıklamada, Yalman’da 11 Mart’ta nefes darlığı şikayeti başladığı kaydedildi. Yazılı açıklamada sürece ilişkin şu bilgiler verildi:

FOTO: DepoPhotos/ Aytaç Yalman.

* 12 Mart ta şikayetleri nedeniyle Fenerbahçe Orduevi doktoru eve çağrılmış. Orduevi doktorundan alınan bilgiye göre; fizik muayene bulguları (12.03.2020): Dispneik, hafif taşipneik, Ateş 38.5, NDS: 96, Sat: oda havasında %92, dinlemekle akciğerde bilateral raller mevcut.

* Bu bulgular ile orduevi hekimi hastaneye gitmesi gerektiğini bildirmiş ancak hasta kabul etmemiş, kendisine evde serum tedavisi uygulanmasını istemiş

* 13.03.2020 tarihinde şikayetlerinin artışı nedeni ile aynı doktor tekrar eve çağrılmış ve bu sefer hasta ikna edilerek hastaneye götürülmüş. Bilgisayarlı tomografisi çekilen hastaya “interstisyel pnomoni” tanısı konulmuş ve yatış önerilmiş, hasta yatışı kabul etmemiş, eve gitmiş ancak kötüleşince hastaneye tekrar gidilmiş ve saat 17:00 de özel bir sağlık kuruluşuna yatırılmış.

GENEL DURUMU BOZULUNCA…

* 14.03.2020 ve 15.03.2020 tarihlerinde hastanede yatmaya devam ederken hastanın genel durumu bozulmuş, hipoksisi derinleşmiş.

* 15.03.2020 tarihinde sabah saatlerinde hastanın filmleri konsültasyon amacıyla Sultan Abdülhamid EAH Göğüs Hastalıkları kliniğince değerlendirilmiştir.

* Yapılan değerlendirme sonucunda takip eden doktoruyla da görüşülerek hastanın hastanemize nakli sağlanmıştır. 15.03.2020 saat 13.00 de Sultan Abdülhamid 2. Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil servisine getirildiğinde muayene bulguları: Bilinç açık, uykuya meyilli, genel durum kötü, dispneik, taşipneik, yardımcı solunum kasları solunuma katılıyor, TA:130/60, Sat: %45, NDS: 117.

19.50’DE HAYATINI KAYBETTİ

* Hasta bu halde derhal entübe edilerek ventilatöre bağlanmıştır. Hastanın viral pnomoni tablosuna istinaden gerekli tedavisi planlanmış ve tetkikleri istenmiştir. Ancak hastada saat 19.10’da arrest gelişmiş , derhal hızlı ve etkin CPR başlanmış.15 ampül atropin, 10 ampul bikarbonat yapılmış ancak 40 dakika sonunda ritmi dönmeyince 19.50’de exitus olarak kabul edilmiştir.

* Hastanın kliniğinin ve tetkiklerinin bakanlık COVID 19 rehberinde tarif edilen olası vaka tanımına benzemesinden dolayı filyasyon yapılmasına karar verilmiş, yapılan filyasyon sonucunda eşinde semptomlar görülmesi üzerine 15.03.2020 tarihinde aynı hastaneye yatışı yapılmıştır.

* Hastaya daha önce takip edildiği sağlık kuruluşu ve orduevinde tedavi uygulayan sağlık profesyonelleri, ev temaslıları, iş yeri temaslarına filyasyon yapılmış numuneleri alınmış gerekli izolasyon tedbirleri uygulanmıştır.

* Eşinin test sonucunun Covid pozitif gelmesi üzerine merhum Aytaç Yalman’ın klinik tablosunun da uyumlu olduğu dikkate alındığında Covid-19’a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca dün gece saatlerinde yaptığı son açıklamada, Türkiye’de corona virüsüne bağlı iki kişinin hayatını kaybettiğini, vaka sayısının ise 191’e yükseldiğini açıklamıştı.

Aytaç Yalman’ın corona virüsünden öldüğü yetkili makamlar tarafından teyit edilirse, bu sayı üçe çıkmış olacak.

Yalman’ın vefatından üç hafta önce İran’da bulunduğu öğrenilmişti.