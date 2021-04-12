Emekli bayram ikramiyesi zam oranı belli oldu mu? Ne zaman ödenecek? 2021 yılı emekli ikramiyesi ne kadar oldu?

İKRAMİYELER NE ZAMAN ÖDENECEK?

Haberi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Emekli bayram ikramiyesine enflasyon zammı yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ikramiye paraları hakkında yaptığı açıklamalarda ‘’3 yıl önce emekli vatandaşlara bayram ikramiyesi söz vermiş ve bu bayram ikramiyelerini ödemeye hemen başlamıştık. Enflasyon oranında artı yapılan bayram ikramiyelerinin Ramazan ayında ki ilk ödemesini Mayıs ayının başında, Kurban bayramı ikramiyesini Temmuz ayının ortalarında ödemeyi planlıyoruz’’ dedi.

Türkiye’de 13 milyon emekli var. 2018 yılından buyana Ramazan ve Kurban Bayramında 1000’er lira ikramiye ödeniyor. Bu güne kadar emeklilere 6 kes ikramiye verildi. Ödenen toplam tutar 64,2 milyar TL’yi buldu.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYELERİ NE KADAR OLACAK?

Ramazan ayı yaklaşırken emekliler verilecek olan ikramiye tutarlarına zam yapılmasını talep ediyordu. O talep üzerine harekete geçen hükümet, enflasyon zammı yapma kararı aldı. Peki, zam oranı hangi enflasyon oranına göre belirlenecek? Sosyal Güvenlik Kurumu ve Bağ-Kur emekli maaşlarına, bir önceki ayda gerçekleşen enflasyon oranlarına göre zam yapılıyor. Yani emekliler bu yılın ilk yarısı için yüzde 8,36 oranında zam aldı. Bu oranda bir artış gerçekleştirilirse bayram ikramiyesi 1083 lira olacak.

2020 yılında tüketici enflasyon oranı 14,6 olarak gerçekleşti. Bu yıl hedeflenen enflasyon oranı ise yüzde 8. Eğer, 2020 yılı enflasyon oranına göre zam yapılırsa emekli ikramiye tutarı 1.146 liraya, hedeflenen enflasyon oranında zam yapılırsa 1.080 TL olacak.

‘’EN AZ 1.500 TL İKRAMİYE VERECEĞİZ’’

Emeklilerin bayram ikramiyelerine yapılacak olan zam oranları CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da gündemindeydi. 6 Nisan gurup toplantısında emeklilere zam yapılmasını gündemine getiren Kılıçdaroğlu, emekli bayram ikramiyelerinin 1.684 lira olması gerektiğini belirtmişti. Konu hakkında açıklama yapan Kılıçdaroğlu şöyle konuştu;

‘’2018 yılında 1000 Lira ikramiye verdiler. İyide her şeye zam geldi kardeşim… E buna da zam yap! Olması gereken tutar 1.680 lira…. Bizler, emekli bayram ikramiyelerini en az 1.500 lira yapacağız’’ dedi.

Ramazan bayramı 13 Mayıs 2021 Perşembe günü. 13 milyona yakın emekli bayram ikramiyeleri Mayıs ayının ilk haftasında ödenecek. Ödeme şeklini Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak.