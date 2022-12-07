Elon Musk'ın annesinden Arzum Okka paylaşımı

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk'ın annesi Maye Musk, 5 Aralık Dünya Türk Kahvesi Günü'nde Instagram hesabından Türk kahveli bir paylaşım yaptı.

Musk, bu paylaşımla bir Türk kahve makinesi üreticisi Arzum'un küresel reklam yüzü olduğunu açıklamış oldu. Söz konusu paylaşım sosyal medyada gündem oldu.





"TÜRK KAHVESİ HAKKINDA BİRAZ BİLGİ PAYLAŞAYIM..."

Maye Musk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'de çok satanlar listesine giren 'Bir Kadın Plan Yaparsa' adlı kitabımda da bahsettiğim gibi Türk kahvemi çok seviyorum. Bugün (5 Aralık) Dünya Türk Kahvesi Günü vesilesiyle Türk kahvesi hakkında biraz bilgi paylaşayım. Bir diyetisyen olarak, araştırmaları takip ediyorum ve bulgular, ölçülü kahve alımının (günde 2-5 fincan) beslenmeyle ilişkili kronik hastalıkların olasılığını düşürdüğü yönünde. Arzum OKKA Türk Kahvesi Makinesi ile doğrudan fincanda servis edilen Türk kahvesinin keyfini çıkarın."

Öte yandan Maye Musk, ayrıca yaptığı paylaşımda model ve kahve makinesinin Türkiye reklam yüzü olan Tülin Şahin’i de etiketledi.