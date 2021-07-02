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Elmalı davasında mağdur çocuklara devlet koruması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Antalya Elmalı’da istismar vakasında 2 çocuğun devlet korunmasına alınmasına karar verildiğini bildirdi.

Güncel 02.07.2021, 09:05
Elmalı davasında mağdur çocuklara devlet koruması

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Antalya Elmalı'da yargılama süreci devam eden istismar vakasında, mağdur iki çocuğumuz hakkında mahkemeye yaptığımız devlet korumasına alınma talebi kabul edilmiştir. Çocuklarımıza, Bakanlığımıza bağlı bir kuruluşta sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı sağlayacağız” ifadelerini kullandı.

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