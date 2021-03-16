12 Mart'ta Denizli'nin Çivril ilçesinden yola çıkan Elmacı Dede, 2,5 gün yol kat ederek Van'a ulaştı. Terörle mücadeleyi başarıyla sürdüren Mehmetçiğin gönlünü fethetmek ve moral vermek amacıyla yola çıkan Elmacı Dede, İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti. Elmacı Dede, burada güvenlik güçlerine elma ikram ederken, kendileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Elmacı Dede'den kahraman komandolara ikram
Denizli'de çiftçilik yapan ve ‘Elmacı Dede’ olarak bilinen Muhammet Yılmaz, bahçesinden topladığı elmaları Van’da terörle mücadeleyi başarıyla yürüten güvenlik güçlerine ikram etti.
Güncel 16.03.2021, 12:08
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