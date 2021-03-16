Elmacı Dede'den kahraman komandolara ikram

Daha önce Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı harekatları; Kapan, Kıran ve Pençe Kaplan operasyonlarında güvenlik güçlerine elma ulaştıran Muhammet Yılmaz (71), Van'daki Mehmetçiği de unutmadı. Mehmetçiğin ‘Elmacı Dede' lakabını verdiği Yılmaz, daha önce Hakkari ve Şırnak'taki güvenlik güçlerine elma ulaştırırken, bu kez bölgedeki Van iline de gelmeyi ihmal etmedi.