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Elif bebek 65 saat sonra sağ çıktı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından 65 saat sonra müjdeli bir haber geldi. Doğanlar Apartmanında 3 yaşındaki Elif Perinçek, enkazdan sağ çıkarıldı.

Güncel 02.11.2020, 09:09
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