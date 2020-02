Elektronik sigara ithalatı yasaklandı

Resmi Gazete'de yer alan düzenlemeye göre elektronik tütün ürünlerinin yedek parçası veya solüsyonlarının ithal edilmesi yasaklandı.

Resmi Gazete'de “Elektronik Sigara ve Benzeri Cihazlar ile Bazı Tütün Mamülleri ve Tütün Mamulünü Taklit Eder Tarzda Kullanılan Mamullerin İthaline İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulmasına 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 55'inci maddesi gereği karar verildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzası ile Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kanuna göre sigara, sarmalık kıyılmış tütün mamulü, pipoluk tütün mamulü, nargilelik tütün mamulü, puro, sigarillo haricindeki tütün mamulleri ile ısıtılarak ya da yakılarak tüketilenler ve nikotin içersin ya da içermesin tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü mamul ve bu mamullerin tüketiminde kullanılan elektronik cihaz, aksam, yedek parça ve solüsyonların ithali yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı'na söz konusu ürünlerin yolcu ile birlikte Türkiye'ye getirilmesine ilişkin düzenleme yapma yetkisi verildi. Yani şimdilik yolcular beraberinde bu ürünleri getirebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI YASAKLAMIŞTI

Türk Toraks Derneği'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre elektronik sigara Sağlık Bakanlığı tarafından yasaklanmıştı. Habertürk’e konuşan Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Daire Başkanlığı yetkilileri, “Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca bugüne kadar kartuşu nikotin içeren herhangi bir elektronik sigara markası için ithalat izni verilmemiş ve ruhsatlandırılmamıştır. Dolayısıyla ülkemize sokulması ve her türlü ticaretinin yapılması yasaktır” açıklamasında bulunmuştu.

İDDİALAR DOĞRULANMIŞTI

ABD’de fareler üzerinde yapılan araştırma, elektronik sigara ile kanser arasında bağlantı bulunduğunu ortaya çıkardı.

New York Üniversitesinden (NYU) bilim adamları, elektronik sigaranın, gerçek sigaranın daha sağlıklı bir alternatifi olup olmadığını anlamak için fareler üzerinde deney yaptı.

Moon-Shong Tang liderliğindeki araştırma ekibi, 40 fareyi bir yıl boyunca elektronik sigaralarda solunan türden izoprofilin glikol ve bitkisel gliserinde çözünmüş nikotin aerosolüne maruz bıraktı.

Araştırma ekibi, 20 farenin aynı türden ancak nikotin içermeyen aerosol, 20 farenin de sadece filtrelenmiş hava solumasını sağladı.

Bir yılın sonunda haftada 20 saat nikotin aerosolünü soluyan 40 farenin yüzde 22,5’inin akciğer dokularında kanserli tümörler gelişirken, yüzde 57,5’inin idrar torbasında kansere dönüşebilecek kitleler çıktı.

Nikotinsiz aerosole maruz kalan 20 fareden hiçbirinde akciğer tümörü görülmezken, yüzde 6,3’ünün idrar torbasında kitleler tespit edildi.

Sadece filtrelenmiş hava soluyan farelerin bazısında da akciğer tümörü gelişti

Sadece filtrelenmiş hava soluyan farelerden yüzde 5,6’sında akciğer tümörü gelişirken, hiçbirinin idrar torbasında kitle oluşmadı.

Diğer yandan araştırma sürecinde nikotine maruz kalan grupta 5, kontrol gruplarında da 2’şer fare öldü.

“İnsanların elektronik sigarayı denemeden önce düşünmesi bekleniyor”

Araştırma ekibi, elektronik sigaraların insanlarda da kansere yol açıp açmadığının anlaşılması için daha fazla araştırma yapılmasını gerektiğini ancak araştırmalarının elektronik sigarayı denemeden önce “insanların durup düşünmesine yol açacağını umduklarını” kaydetti.

Çalışmanın makalesi Proceedings of the National Academy of Sciences dergisinde yayımlandı.

ABD’de elektronik sigara kullanımından kaynaklandığı tahmin edilen ve ilk olarak nisanda ortaya çıkan bir akciğer hastalığında, vaka sayısı son verilere göre bin 80’e, ölüm sayısı 19’a ulaştı.

Belirtileri arasında solunum yetmezliği, bitkinlik, göğüs ağrısı ve kusma olan hastalığa elektronik sigara cihazının kendisinin mi yoksa içine konulan maddelerin mi sebep olduğu henüz bilinmiyor.