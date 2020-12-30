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Elektrikli scooter düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı
Elektrikli scooterlara ilişkin hazırlanan düzenleme Resmi Gazete'de yayımlanarak düzenlemeye girdi.
Güncel 30.12.2020, 15:30
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Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile birlikte elektrikli scooterlar için uygun yerlerde bisiklet şeritleri yapılacak, 15 yaşın altındakiler scooter kullanamazken sürücüler dönüş sırasında bisiklet ve scooterlara yol vermek zorunda olacak. Öte yandan iki kişi scootera binenlere ceza uygulanacak.
Ayrıca, elektrikli scooterlarda, sırt çantası dışında bir yük taşınamayacak, azami hız sınırı ise saatte 50 kilometre olacak.
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