Elektrikli scooter düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenleme ile birlikte elektrikli scooterlar için uygun yerlerde bisiklet şeritleri yapılacak, 15 yaşın altındakiler scooter kullanamazken sürücüler dönüş sırasında bisiklet ve scooterlara yol vermek zorunda olacak. Öte yandan iki kişi scootera binenlere ceza uygulanacak.

Ayrıca, elektrikli scooterlarda, sırt çantası dışında bir yük taşınamayacak, azami hız sınırı ise saatte 50 kilometre olacak.