Elazığ ve Malatya'da 22 kişi hayatını kaybetti

Elazığ'da 20:55'te 6.8 büyüklüğünde ve 21:08'te 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Şiddetli deprem Diyarbakır başta olmak üzere Batman, Şanlıurfa ve Mardin'de de hissedildi.

Deprem sonucu Elazığ'da 17, Malatya'da 4 olmak üzere toplam 21 kişinin hayatını kaybettiği, 1030 kişinin yaralandığı bildirilmişti. Elazığ Maden ilçesine bağlı Gezin Beldesi'nde enkazdan sağ çıkarılan 12 yaşındaki Miraç Dişli'nin de tüm müdahalelere rağmen hastanede hayatını kaybettiği haberi geldi. Ölü sayısı 22'ye yükseldi.

Depremin en çok hissedildiği Elazığ ve Malatya'da kaç binanın yıkıldığı ve enkaz altında kaç kişinin olduğu merak ediliyordu. Yetkililerden yapılan açıklamalara göre, Elazığ'da 30 kişinin enkaz altında bulunuyor.

Elazığ Sivrice'de 5, Malatya Doğanyol'da 25 bina yıkıldı.

15. saatine ulaşan arama kurtarma çalışmalarında, enkazlardan 2'si çocuk toplam 8 kişi sağ çıkarıldı.

Deprem, Adana, Hatay, Osmaniye, Tunceli, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya, Mardin, Samsun, Tokat, Çorum, Kayseri ile Suriye'nin kuzeyinde de hissedildi.

EKİPLER TEYAKKUZDA

AFAD, Türk Kızılay, UMKE, itfaiye, sağlık ekipleri ve yardım malzemeleri ile bazı belediyelerin arama kurtarma ekipleri süratle bölgeye yönlendirildi.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREMLE İLGİLİ SON DAKİKA GELİŞMELERİ

11:06 İçişleri Bakanı Soylu: (Elazığ Mustafa Paşa Mahallesi'nde çöken bina) Enkazdan dört ses duyduk, biri kurtuldu, üçünü kurtarmaya çalışıyoruz.

10:31 Enkazdan çıkarılan 12 yaşındaki Miraç kaldırıldığı hastanede vefat etti.

10:12 Bakan Turhan: "Deprem bölgesinde iletişim ve ulaşım ile ilgili tüm birimlerimiz teyakkuz halinde, ulaşımı engelleyecek bir durum söz konusu değil."

10:06 - AFAD, Elazığ'da meydana gelen depremde 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 1030 kişinin yaralandığını açıkladı.

09:47 - Elazığ merkez Mustafa Paşa Mahallesi'nde enkaz altından 13 saat sonra bir kişi sağ çıkarıldı.

09: 07- Sivrice'de 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi

08:00 AFAD: "Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı"



07: 58 AFAD: Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015

07: 21 Bölgede artçı sarsıntılar yaşanmaya devam ediyor. Elazığ Sivrice'de 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi.



07:03 Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma Timleri ile Sağlık Bakanlığı personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri taşıyan 9'uncu nakliye uçağının bölgeye intikal ettiği bildirildi.

06:25 AFAD: Elazığ'da meydana gelen #deprem sonrası şu ana kadar bölgeye 1097 arama kurtarma personeli ve 219 araç sevk edilmiştir. Bölgeye ayrıca toplamda 8.565 aile çadırı, 400 genel maksatlı çadır, 17.218 yatak ve 31.227 battaniye sevk edilmiştir.

06:21 İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Tüm imkanlarımızla seferber olmuş durumdayız. İlk dakikadan itibaren Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları açık ve nettir. İnşallah yaralarımızı el birliğiyle saracağız ve burada karşı karşıya kalınan durumları el birliğiyle gidereceğiz. Şu anda Malatya'da enkaz altında hiç kimse yok"

03.17 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Elazığ Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremle ilgili, vatandaşların yakınlarına ulaşmak için 184 hattını arayarak bilgi alabileceklerini söyledi.

03.09 AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasında, "Elazığ’da 13, Malatya’da 4, Diyarbakır’da 1, toplamda 18 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Hastaneye başvuran vatandaş sayısı 651’dir" denildi.

03.01 Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından 968 arama kurtarma personeli ve 182 aracın bölgeye sevk edildiğini bildirdi.

02.37 Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Deprem bölgesine ulaştırılmak istenen yardımların 0 312 258 2323 numaralı telefon aranarak AFAD koordinesinde ulaştırılması önem arz etmektedir." ifadeleri yer aldı.

01.34: Sağlık Bakanı Koca: Elazığ'da 13, Malatya'da 5 kişi hayatını kaybetti.

01.03: Malatya Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: Bizzat depremin enkaz altında kalan vatandaşlarımızın olduğu bölgeye intikal ettik. Ekiplerimiz çalışıyor. Temennimiz enkaz altından canlı çıkmaları.

00.52: Elazığ'ın Maden ilçesine bağlı Gezin köyünde çöken binanın enkazından 2 kişi sağ çıkarıldı.

00. 25: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elazığ’da meydana gelen ve pek çok ilimizde hissedilen depremin en az kayıpla atlatılması ve vatandaşlarımızın can güvenliğinin sağlanması için ilgili kurumlarımız gerekli tüm tedbirleri almaktadır.

00.15: Elazığ Belediyesi: Tüm vatandaşlarımızın dikkatine gerekli kan ihtiyacı giderilmiştir.

00.06: AFAD: "İlk belirlemelere göre Elazığ'da 8 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi yaralanmış, Malatya’da 6 kişi hayatını kaybetmiş, 45 kişi yaralanmıştır."

23.45: AFAD 23.45'te 4.3 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.