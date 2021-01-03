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Elazığ depremi hakkında uzmanlar ne diyor?
Elazığ'da meydana gelen 4.2 büyüklüğünde deprem sonrası Prof. Dr. Naci Görür Twitter'da açıklama yaptı. Görür, "Endişe yok. Bunu da artçı deprem zincirinin son halkaları gibi düşünebilirsiniz" dedi.
Güncel 03.01.2021, 20:41
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Elazığ'da yaşanan deprem sonrası Twitter hesabından açıklama yapan Prof. Dr. Naci Görür şu ifadelere yer verdi:
"Arkadaşlar, Elazığ-Sivrice/Kalaba’da 4,2 deprem oldu. Daha önce dediğim gibi 2020 depremi temizlik hareketine devam ediyor. Endişe yok. Bunu da artçı deprem zincirinin son halkaları gibi düşünebilirsiniz. Sevgiyle."
BİR AÇIKLAMA DAHA
Milliyet'in haberine göre, ünlü uzman Twitter hesabından bir açıklama daha yaparak,
"Sevgili hemşehrilerim, kaç kez yazdım. Ben şahsen Elazığ ve yakın çevresinde artık uzun bir zaman büyük bir deprem beklemiyorum. DAF üzerinde eğer deprem olacaksa bu depremler ya Palu-Karlıova arasında ya da Çelikhan-Erkenek-Türkoğlu yöresinde olacaktır. Sevgiyle" ifadelerini kullandı.
PEŞ PEŞE DEPREMLER
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde saat 17.17'de 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.
Sivrice ilçesinde AFAD verilerine göre saat 16.30'da meydana gelen 8.58 kilometre derinlikte ve 3.6 büyüklüğündeki depremin ardından, saat 17.17'de ilçeye bağlı Çevrimtaş köyüne 1.29 kilometre mesafede 8.50 kilometre derinlikte 4.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana gelmişti.
AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda deprem sonrası herhangi bir olumsuz ihbar bulunmadığı bildirilmişti.
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