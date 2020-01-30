Elazığ'da kira fiyatlarını artıran fırsatçılara soruşturma açıldı

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından evi yıkılan insanlar yeni ev arayışına girerken, bazı ev sahipleri de durumu fırsata çevirmeye kalktı.

700 LİRADAN 2 BİN LİRAYA

Kentte bazı ev sahipleri, 700 liralık ev kiralarını 2 bin liraya kadar çıkardı.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kamuoyunda tepkilere neden olan bu artışların ardından Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.

Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse imzalı yapılan açıklamada, “24.01.2020 tarihinde ilimizde meydana gelen deprem sonrasında evlerinde hasar olan vatandaşlarımızın kiralık ev arayışına girdiği, ancak ev kiralarında fahiş miktarda artış olduğu yönünde basına yansıyan haberler üzerine ilgililer hakkında 6502 Sayılı Yasa ve yasal mevzuat kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığımızca re’sen araştırma ve soruşturmaya başlanmış olup; Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.

Konuyla ilgili bir açıklama da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan geldi.

Bakan Kurum, "Kira fiyatlarında olan artışın takibini yapıyoruz. Fahiş fiyat artıranlarla ilgili bakanlıklarımız, savcılıklarımız gerekli denetimleri yapıyorlar. Ben Elazığ’ın genelinde olduğunu düşünmüyorum. Belki birkaç fırsatçı çıkabilir. O fırsatçılarla ilgili gerekli işlemi yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kurum, "Geriye dönük, gelir vergileri emlak vergileri inceleniyor. Böyle bir durum tespit edilmesi durumunda gereken yapılacak. Başsavcılık soruşturmasını yapıyor. Ben Elazığ'ın genelinde olmadığını düşünüyorum." dedi.