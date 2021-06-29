Elazığ'da 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 06.41'de merkez üssü Maden ilçesi olan 4,3 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Ayrıca, depremin 7,15 kilometre derinlikte olduğu tespit edildi.

“Olumsuz ihbar ulaşmadı”

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, Elazığ'da meydana gelen 4,3 büyüklüğündeki depremin ardından olumsuz bir ihbarın ulaşmadığını belirtti. Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "An itibariyle olumsuz bir ihbar ulaşmadı. Ekiplerin mahallinde tarama çalışması devam ediyor. Geçmiş olsun" ifadelerini kullandı.

Elazığ'da valiliğinden deprem açıklaması

Elazığ meydana gelen 4.3 büyüklüğünde ki depremle ilgili açıklama yapan valilik, her hangi bir ihbar ve bildirimin yapılmadığını, tarama çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 06: 41 sıralarında Maden ilçesi merkez üssü olan 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 7.15 kilometre olarak bildirildi.

Elazığ Valiliğinden yapılan açıklamada, “Maden ilçemizde saat 06.41'de 4,3 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. An itibariyle her hangi bir ihbar ve bildirim yapılmamış olup, tarama çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

Öte yandan depremin ilçeye komşu Diyarbakır'da da hissedildiği belirtildi.