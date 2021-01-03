Elazığ'da 4.2 büyüklüğünde deprem

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 17.17'de merkez üssü Sivrice ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği, 8.50 kilometre olarak bildirildi.

Deprem kent merkezinde de hissedildi.