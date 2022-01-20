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Sultangazi ilçesi Sultançiftliği Mahallesi’nde bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına müdahale etmek için olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele'den mesaj var!
Türkiye'ye gelerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek olan El Salvador Devlet Başkanı Bukele, yaptığı Twitter paylaşımında, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" ifadelerini kullandı.
Güncel 20.01.2022, 09:21
Bitcoin'i yasal para birimi olarak kabul eden ilk ülke olan Orta Amerika ülkesi El Salvador'un Devlet Başkanı Nayib Bukele, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetiyle resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Bukele, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Öncelikle, Bitcoin diyarı El Salvador’dan tüm Türkiye’ye selamlar" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Nayib Bukele'yi resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısının ardından onuruna resmi akşam yemeği verecek.