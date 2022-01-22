El Salvador Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’nin Türkçe Tweetlerinin Sır Perdesi Aralandı!

Kendini “dünyanın en havalı diktatörü” olarak tanıtan El Salvador’un karizmatik Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’nin Türkiye ziyaretiyle başlayan Türkçe tweetleri büyük ilgi görmüş ve yüksek rakamlarda yeniden paylaşılmıştı. Bu paylaşımların ardındaki isim, The Steve Group CEO’su Derya Türker çıktı.

Türkiye’de blockchain teknolojisinin gelişimine yaptığı katkı ile adından sıkça bahsettiren The Steve Group’un CEO’su Derya Türker, Türkiye ziyareti sırasında Nayip Bukele ile bir araya geldi. Birlikte geçirilen neşeli anları Twitter hesabından paylaşan Türker’in Cumhurbaşkanı Nayib Bukele’nin attığı Türkçe paylaşımlarının arkasındaki isim olduğu ortaya çıktı.

The Steve Group’un CEO’su Derya Türker'in Twitter paylaşımlarından birinde, “Bitcoin diyarı El Salvador’u” ziyaret edeceği mesajını vermesi, takipçileri arasında merak yarattı.