El Kaide lideri Eymen el Zevahiri öldürüldü!

'BİDEN EYMEN ZAVAHİRİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI'

Beyaz Saray bahçesinde kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Joe Biden konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zavahiri'ye yönelik operasyonu "bir başarı" olarak nitelendirdi. ABD istihbarat birimlerine de bu konudaki "olağanüstü ısrarları ve becerileri" dolayısıyla teşekkür etti.

BİDEN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

"Artık adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok. Ne kadar uzun sürerse sürsün, eğer tehdit oluşturuyorsanız, Amerika Birleşik Devletleri sizi bulacak ve ortadan kaldıracak."

"Zavahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız.".

"Bu gece bir kez daha netleştiriyoruz ki ne kadar sürerse sürsün, nereye saklanırsanız saklanın, halkımız için bir tehdit iseniz, ABD sizi bulur ve çıkarır"

"Bu görev dikkatle planlandı, diğer sivillere zarar verme riskini titizlikle en aza indirdi ve bir hafta önce, koşulların uygun olduğu söylendikten sonra, onun işini bitirmek için son onayı verdim ve görev başarılı oldu."