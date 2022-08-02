El Kaide lideri Eymen el Zevahiri öldürüldü!
ABD Başkanı Joe Biden, El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri’nin Afganistan'ın başkenti Kabil'de sabahın erken saatlerinde kaldığı eve düzenlenen hava saldırısı ile öldürüldüğünü doğruladı.
'BİDEN EYMEN ZAVAHİRİ'NİN ÖLDÜRÜLDÜĞÜNÜ DOĞRULADI'
Beyaz Saray bahçesinde kameraların karşısına geçen ABD Başkanı Joe Biden konu ile ilgili açıklamalarda bulundu. Zavahiri'ye yönelik operasyonu "bir başarı" olarak nitelendirdi. ABD istihbarat birimlerine de bu konudaki "olağanüstü ısrarları ve becerileri" dolayısıyla teşekkür etti.
BİDEN'IN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR:
"Artık adalet yerini buldu ve bu terörist lider artık yok. Ne kadar uzun sürerse sürsün, eğer tehdit oluşturuyorsanız, Amerika Birleşik Devletleri sizi bulacak ve ortadan kaldıracak."
"Zavahiri gitti ve bir daha asla, Afganistan'ın teröristlerin güvenli bir sığınağı olmasına neden olmayacak ve biz bundan emin olacağız.".
"Bu gece bir kez daha netleştiriyoruz ki ne kadar sürerse sürsün, nereye saklanırsanız saklanın, halkımız için bir tehdit iseniz, ABD sizi bulur ve çıkarır"
"Bu görev dikkatle planlandı, diğer sivillere zarar verme riskini titizlikle en aza indirdi ve bir hafta önce, koşulların uygun olduğu söylendikten sonra, onun işini bitirmek için son onayı verdim ve görev başarılı oldu."
OPERASYONA DAİR
Operasyonda 'Hellfire' füzesinin kullanıldığı ve Zevahiri'nin balkonda bulunduğu sırada 'tam isabet' ile öldürüldüğü, evdeki diğer aile üyelerinin ise zarar görmediği açıklandı.
ABD medyası, El Kaide liderinin öldürülmesinin, kamuoyu yoklamalarında görev onayı oldukça düşük bir seviyeye gerileyen Başkan Biden için bir 'zafer' etkisi yaratacağı yorumunu yaptı.
TALİBAN SALDIRIYI KINADI
Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın başkenti Kabil'de El-Kaide üst yöneticisi Eymen Zavahiri'nin öldürüldüğü ABD'nin İHA saldırısını kınadı.
EYMEN EL ZEVAHİRİ KİMDİR?
1981'de Mısır Cumhurbaşkanı Enver Sedat'a düzenlenen suikastta adı geçti.
Mayıs 2011'de ABD güçleri tarafından Usame Bin Ladin'in öldürülmesinin ardından El Kaide'nin liderliğini devraldı.
Zevahiri, 2001 yılında ABD hükümeti tarafından açıklanan ve 22 kişinin yer aldığı “en çok aranan terörist" listesinde Bin Ladin'in ardından ikinci sırada yer aldı ve başına 25 milyon dolar ödül kondu.
Usame bin Ladin gibi o da, 11 Eylül saldırılarının ardından ABD’nin Afganistan’ı işgali sonrası saklanmaya başlamıştı. (bbc, euronews)