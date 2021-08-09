banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Son 51 yılın en sıcak yaz mevsimi!
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Cornelius resmen Trabzonspor'da
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Alex Teixeira: Siz istediniz, ben geliyorum
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti
Lionel Messi, Barcelona’ya gözyaşlarıyla veda etti

Ekşi Sözlük eleştirilerin odağında: Halkı ayaklandırma çağrılarına göz yumuyor!

Ekşisözlük platformunda açılan bir başlık sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin merkezine oturan paylaşımda halkı ayaklanmaya çağırıyorlar.

Güncel 09.08.2021, 15:46 09.08.2021, 17:08
Ekşi Sözlük eleştirilerin odağında: Halkı ayaklandırma çağrılarına göz yumuyor!

Ekşi Sözlük bugün skandal bir paylaşımla sosyal medyanın tepkisine neden oldu. Halkı galeyana getirmek için yapılan paylaşımda 'Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor?' ifadeleri kullanıldı.
Devleti karalamaya ve itibarsızlaştırmaya yönelik yapılan bu hareket sosyal medya kullanıcılarının 'Ekşi Sözlük kapatılsın' gibi tepkilerine yol açtı.

İşte Ekşi Sözlük'te yer alan o yazı...

Yorumlar (0)
29°
açık