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Ekşi Sözlük eleştirilerin odağında: Halkı ayaklandırma çağrılarına göz yumuyor!
Ekşisözlük platformunda açılan bir başlık sosyal medyada gündem oldu. Tepkilerin merkezine oturan paylaşımda halkı ayaklanmaya çağırıyorlar.
Güncel 09.08.2021, 15:46 09.08.2021, 17:08
Ekşi Sözlük bugün skandal bir paylaşımla sosyal medyanın tepkisine neden oldu. Halkı galeyana getirmek için yapılan paylaşımda 'Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor?' ifadeleri kullanıldı.
Devleti karalamaya ve itibarsızlaştırmaya yönelik yapılan bu hareket sosyal medya kullanıcılarının 'Ekşi Sözlük kapatılsın' gibi tepkilerine yol açtı.
İşte Ekşi Sözlük'te yer alan o yazı...