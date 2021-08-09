Ekşi Sözlük eleştirilerin odağında: Halkı ayaklandırma çağrılarına göz yumuyor!

Ekşi Sözlük bugün skandal bir paylaşımla sosyal medyanın tepkisine neden oldu. Halkı galeyana getirmek için yapılan paylaşımda 'Halkın ayaklanması için daha ne olması gerekiyor?' ifadeleri kullanıldı.

Devleti karalamaya ve itibarsızlaştırmaya yönelik yapılan bu hareket sosyal medya kullanıcılarının 'Ekşi Sözlük kapatılsın' gibi tepkilerine yol açtı.

İşte Ekşi Sözlük'te yer alan o yazı...