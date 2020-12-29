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Ekrem İmamoğlu tazminat davasını kazandı
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi ve geçtiğimiz gün genel yayın yönetmenliğinden istifa eden İbrahim Karagül’e açtığı tazminat davasını kazandı.
Güncel 29.12.2020, 15:01
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, hükümete yakın Yeni Şafak ile gazetenin genel yayın yönetmeni İbrahim Karagül’e açtığı tazminat davasını kazandı.
İBB Başkanı İmamoğlu, Yeni Şafak gazetesinin hakkında yaptığı “FETÖ projesi” ifadelerinin yer aldığı haberler üzerine avukatı Sercan Polat aracılığıyla dava açmıştı.
ODA TV'nin haberine göre Bakırköy 4. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen duruşma sonucunda, mahkeme İmamoğlu’nu haklı buldu ve Yeni Şafak ile İbrahim Karagül’ü tazminata mahkum etti. Mahkeme, davalılardan 5 bin TL ve İbrahim Karagül’ün 2 bin 500 TL manevi tazminat ödemesini hükmetti.
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