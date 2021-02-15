Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan çağrı yaptı...

İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İstanbullulara çağrıda bulundu.

Hava tahminine göre kar yağışı yarın da devam edeceğini belirten İmamoğlu, “İstanbulluları zorunlu olmadıkça şahsi araçlarını kullanmamaları, toplu taşımayı tercih etmeleri, araçlarda da mutlaka kar lastiği kullanılması konusunda uyarmak isterim” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, paylaşımında “Bugün olduğu gibi yarın da bu çağrımıza lütfen uyunuz” çağrısı yaptı.