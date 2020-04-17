Ekrem İmamoğlu: "Savunmamızı pazartesi günü müfettişe teslim edeceğiz"

Yardım toplama kanununa aykırı olduğu iddiasıyla soruşturmanın başlatıldığını belirten İmamoğlu, “ Biz, yasal bağış topladığımıza dair düşüncemizde netiz. Belgeleri ile savunmamızı pazartesi günü ilgili müfettişe teslim edeceğiz” dedi.

Kendilerinden bilgi ve belge istendiğini aktaran İmamoğlu şunları söyledi:

* Burada, yardım toplama işlemine dair aykırılık iddiaları üzerine araştırmayı, ön incelemeyi yapacaklar. Elbette, bu süreçten sonra bir karar verilecek.

* Biz, yasal bağış topladığımıza dair düşüncemizde netiz. Belgeleri ile savunmamızı Pazartesi günü ilgili müfettişe teslim edeceğiz.