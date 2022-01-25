Ekrem İmamoğlu'nun gittiği balıkçı, ziyareti doğruladı! İmamoğlu da Twitter'dan açıklama yaptı!

İstanbul son yılların en felaket kışını yaşıyor...

Dün itibarıyla etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle Megakent'te, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) tedbirlerde yetersiz kalması sonucu trafik pek çok noktada durma noktasına geldi.

Toplu taşıma araçlarıyla evlerine gitmeye çalışan vatandaşlar da metro istasyonları ve metrobüs duraklarında izdihama neden oldu.

Binlerce kişi evlerine gidişte yollarda mahsur kalmışken, çözüm için konuşması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, o esnada bir balıkçıda yemek yemesi tepkilere neden oldu.

Daha önce de İstanbul'daki bir kriz sonrası İmamoğlu'nun kayak tatili yapması bu tepkileri çığ gibi büyüttü.

FOTOĞRAF NE ZAMAN ÇEKİLDİ TARTIŞMASI

Ekrem İmamoğlu balıkçıdaki fotoğrafı hakkında açıklama yapmazken, CHP'ye yakın medya kuruluşları bu fotoğrafın yalan olduğunu ve dün çekilmediğini iddia etti.

Ancak İmamoğlu'nun balık yediği restoranın sahibi, fotoğrafın düne ait olduğunu kabul etti.

BALIKÇININ SAHİBİNE SORULDU

Konuyla ilgili Gündeme Dair Her Şey haber sitesi, isminin Kahraman Balıkçısı olduğu restoranın sahibi ile konuşarak, fotoğrafların doğru olup olmadığı iddiasını sordu.

"BENİM ADIM KAHRAMAN YALAN OLMAZ"

Rezervasyonun bir ay önce yapıldığını fotoğrafın da dün akşam çekildiğini söyleyen restoran sahibi, "Benim adım Kahraman, Allah'ın bir olduğunu söylerim ben." diyerek fotoğrafın doğruluğunu teyit etti.

CHP'ye yakın gazeteci Murat Ağırel de İmamoğlu'nun balıkçı ziyaretini doğruladı.

Fotoğrafın doğruluğunun ortaya çıkması ise akıllara sanatçı Fazıl Say'ın İmamoğlu'na destek paylaşımını getirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Balıkçıya gittiğini kabul etti. İmamoğlu: "Bu zamana kadar, devletimiz, ilçe belediyelerimizle koordineli çalıştık, çalışmaya devam edeceğiz. Binlerce çalışanımızın emekleri ortadayken, 19 saatlik mesaide, 1 saatlik yemek molamın neden gündem yapılmaya çalışıldığı malumdur. Milletimiz bu hazımsızlığı iyi bilmektedir." ifadelerini kullandı.