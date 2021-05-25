Ekrem İmamoğlu'nu protesto eden grup makam aracına saldırdı: Bir kadın yaralandı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Yeşilpınar Dönüşüm Projesi'nin temel atma törenine katıldı. İmamoğlu, törenin ardından alandan ayrılırken bir grup mahalleli tarafından protesto edildi.

ARACI DURDURMAK İSTEYEN BİR KADIN YARALANDI

Proje alanı içinde kalan parkın yıkılmasını istemediklerini belirten grup, İmamoğlu'nun makam aracını durdurmak istedi. Polisin uzaklaştırmak istediği protestocular önce İmamoğlu'nun koruma aracına ardından da makam aracına vurdu. Yaşanan arbede sırasında koruma aracını durdurmak isteyen Ayşe Topçu adlı kadın düşerek yaralandı.

Polis, protestocu grubu uzaklaştırarak yolu açtı. Ekrem İmamoğlu'nun da içinde bulunduğu minibüs ve koruma araçları sokaktan uzaklaştı.

"DEPREM OLDUĞU ZAMAN SİTE İÇİNDE Mİ TOPLANACAĞIZ?"

Yeşil alan ve parkın yıkılacak olmasına tepki gösterdikleri belirten Koray Akın, "Başkanım biliyoruz siz de yeşili seviyorsunuz ama bizim parkımızın içine kocaman bir site yapılıyor. Bizim sadece talebimiz. İsterseniz buraya gökdelen dikin hiç bir sıkıntı yok. Sadece burası deprem toplanma alanı. Siz gelmeden bir gün önce toplanma alanı tabelasını kaldırdılar. Parkı dörde bölmüşler. Deprem olduğu zaman biz sitenin içinde mi toplanacağız. Biz sadece sizinle çay içmek istedik" diye konuştu.