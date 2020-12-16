Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması

İmamoğlu, İSKİ’nin suya zam talebiyle ilgili soruya "Bazı şeylerde yapılmaz siyaset. Şimdi bunlar suda yapıyor, ekmekte yapıyor. Ekmeğin siyaseti ne? Büfe koydurtmuyor. Suyun siyaseti ne? İşin suyunu çıkarıyorlar" yanıtını verdi. İmamoğlu zamla ilgili ise şunları söyledi:

'Bakım bedeli silindiği için, sıfıra sıfır oldu'

“Arada bir zam yaptık; doğru. Hatta oranını da vereyim ben size. Aradaki zammımız, yüzde 12,6. Fakat daha önceki yıllarda, onlarca yıldır alınan bakım bedeli, yeni çıkan kanundan sonra, genelgeyle beraber iptal edildi. Biz artık İstanbullunun faturasına, ‘bakım bedeli’ yazamıyoruz. Dolayısıyla yüzde 12,6 zam yapıldı, ama bakım bedeli silindiği için, aslında sıfıra sıfır oldu. Yani suya zam gelmemiş oldu. Herkes faturasından bunu görebilir. İBB’nin kurumu olan İSKİ'nin teklifi de yüzde 25. Ne için? Bakın; 2 yıl önce yüzde 44,6 ucuzlattığımız suya, neredeyse 2 yıl sonra ilk defa zam yapılmış olacak. Biz, bu zamla 2021 yılını geçireceğiz.”

'AK Partili belediye başkanları bile kınıyor'

“Türkiye'deki elektrik fiyatlarını biliyorsunuz. Hizmet fiyatlarını biliyorsunuz. Yetersiz, ama maaş zamlarını biliyorsunuz. Bütün bunlar İSKİ'nin maliyetlerine yansıyor. Peki İSKİ ne yapıyor? İSKİ, İstanbul'un su ihtiyacını karşılıyor. İSKİ, İstanbul’un sellerden ya da işte baskınlardan kurtulması için mücadele veriyor. İSKİ, altyapı hizmeti veriyor. Bütün bu hizmetleri yapabilmesi için tek geliri var; o da su parası. Bütün bu hizmetleri yapabilmesi için zamma ihtiyacı var. Tane tane anlatıyorum ki, hepsi iyi anlasın diye; bu çirkin politikayı yapanlar iyi anlarsın diye. ‘Yüzde 60, yüzde 80 zam yaptı İmamoğlu’, ‘Zam istedi İmamoğlu’ diye çığırtkanlıklar yapılıyor. Üzülüyorum. 2 yıl üzerine, yüzde 45'e yakın indirim yaptığımız suya, yaptığımız toplam zam, yüzde 6,8. Ve yetersizdir. Bunu ben demiyorum; bu yaptıkları politikayı, bu yaptıkları çirkin siyaseti kendi içlerindeki belediye başkanları bile, AK Partili belediye başkanları bile kınıyor. Bu kadar net.”

'Niye engelliyorlar, anlayabilmiş değilim'

İmamoğlu, Sönmez’in “Halk Ekmek büfelerinin sayısına mecliste Cumhur İttifakı partileri niye engel oluyor? Bunu aşmanın bir yolu olamaz mı” sorusunu ise şöyle yanıtladı:

“Bir kere niye engelliyorlar, ben anlayabilmiş değilim. Keşke mantıklı bir cevabını bulabilsem. Zira kendileri de bunun mantıklı bir cevabını veremiyorlar. En son geçenlerde duyduğum bir cevap vardı; ‘Biz engellemiyoruz’ diye. Ya orada aylardır bekleyen bir talebimiz var. Zoraki 6-7 noktaya büfe koyduk biz; kavga, gürültü, kıyamet koptu. Büfe talebimiz niçin; söyleyeyim: Örneğin Şile'ye büfe koyduk. Niçin? Şile'de yoktu Halk Ekmek biliyor musunuz? Şimdi Şile’de Halk Ekmek büfesinin satışı, neredeyse 5000 ekmek. Bu, şu anlama geliyor aslında: 1 ekmeği iki kişinin yediğini düşünürseniz, 10.000 insan aslında yoksulluktan sıkıntı çekiyor.

'Aylardır bu önerge, orada bekliyor'

Çatışma istemiyoruz. Bir vatandaştan kira kontratı yaparak koyduk büfeyi. Ne için? Çünkü bu tür alanlar için, geçmişte de olduğu gibi, tahsis yetkisi alıyorsunuz meclisten. Bir nevi diyorsunuz ki; ‘Şehrin muhtelif noktalarına, 700 adet Halk Ekmek büfesi koyacağız.’ Sebebi ne? İstanbul'da, yoksullukla mücadele eden ve bizden yardım alan yardım alan vatandaşlarımız var. Ve bu vatandaşlarımızın haritasına baktığımızda, birçoğuna biz, ücretsiz ekmek veriyoruz. Birçoğuna biz, ekmeği veremiyoruz. Adamın da ekmeği alabilmesi için, bir kadının ekmeği alabilmesi için arabaya binecek, kilometrelerce gidecek Halk Ekmek’ten ekmeğini alacak. Erişemediğimiz için dedik ki; ‘Bizim böyle bir ihtiyacımız var ve şu kadar büfe koymamız lazım.’ Aylardır bu önerge, orada bekliyor.”

'Bona tahvil başvurumuz askıya alındı'

İBB’nin metro yatırımlarını devam ettirebilmek için gerçekleştirdiği Eurobond ihracıyla ilgili Hazine’den onay alamadıkları bilgisini de canlı yayında kamuoyu ile paylaşan İmamoğlu, “Metro ihaleleri de yapılmış ama bunların finansman işi çözülmemiş. Metro, İBB’nin kendi öz bütçesinden döndürebileceği bir iş değildir. Aslında bu tür işlerin tamamı çok uzun vadeli borçlanmalarla yürütülebilecek imalat işidir. Ne yazık ki bizim aldığımız işlerin birçoğu finansman sorunu çözülmemiş bir süre sonra da durmuş. 301 milyon liralık bona tahvil başvurumuz askıya alındı. Borçlanmamızla ilgili onayı Ankara'dan, Hazine’den onaylamasını bekliyoruz. 16 milyon İstanbullu için AKP belediyeleri döneminde başlatılmış ama bitirilemeyen metrolar bitsin diye bunu istiyoruz” ifadelerini kullandı.