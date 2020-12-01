Ekrem İmamoğlu'na suikast alarmı

Halk TV'de Gürkan Hacır, İsmail Saymaz ve Barış Yarkadaş tarafından hazırlanan Şimdiki Zaman Siyaset programında verilen bilgisiye göre İŞİD liderleri tarafından hakkında suikast emri verildiği belirtilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koruma çemberinin daraltıldığı öğrenildi.

İŞİD'li suikastçilerin yakalandığı bilgisi henüz doğrulanmazken, söz konusu ihbarın 23 Kasım'da İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştırıldığı aktarıldı. İhbarın emniyete ulaşmasının ardından da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun konu ile ilgili bilgilendirildiği ve gerekli tedbirlerin alınması konusunda uyarıldığı kaydedildi.