Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Ongun sosyal medya hesabından, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTI

İmamoğlu daha sonra twitter hesabından bir paylaşım yaparak durumu doğruladı ve şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.