Son Dakika
Ekrem İmamoğlu koronavirüse yakalandı
Son dakika: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Koronavirüs (covid-19) testi pozitif çıktı.
Güncel 24.10.2020, 12:15 24.10.2020, 12:56
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sözcüsü Murat Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Ongun sosyal medya hesabından, "İBB Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Hastanede tedavi süreci başlayan Başkanımızın sağlık durumu iyidir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." açıklamasında bulundu.
SOSYAL MEDYADA PAYLAŞIM YAPTI
İmamoğlu daha sonra twitter hesabından bir paylaşım yaparak durumu doğruladı ve şu anda sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
Covid 19 testim pozitif çıktı, tedavi sürecim başladı. Sağlık durumum şu an iyi, ilgi gösteren herkese teşekkürler. Sağlığınıza ve önlemlere mutlaka dikkat edin, hepinizi seviyorum. pic.twitter.com/6R9nRbcL5x— Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 24, 2020
Necmi sürer 3 saat önce
Allah acil şifalar versin. İstanbul ona emanet o olmadan istanbul boter
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